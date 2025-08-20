Zelenszkij uralmának vége lehet, már az utód is megvan?

Az értesülések azután kaptak szárnyra, hogy egy amerikai újságíró az X-en azt állította: Zaluzsnij londoni központtal már toboroz is a kampányához. Ezt a nagykövetség azonnal cáfolta. Ukrajnában hadiállapot van, ilyen körülmények között választásokat nem lehet tartani – emlékeztettek, írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas