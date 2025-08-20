Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Valerij ZaluzsnijUkrajnaháborúnagykövetkampánystáborosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij uralmának vége lehet, már az utód is megvan?

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna volt főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete tagadta, hogy elnökválasztási stáb felállításán dolgozna a brit fővárosban. A nagykövetség média­tanácsadója, Okszana Torop közölte: szó sincs „kampányközpontról”, Zaluzsnij álláspontja pedig változatlan – a háború alatt nem a választások a prioritás. Egyre többen beszélnek az elnök eltávolításáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 22:54
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az értesülések azután kaptak szárnyra, hogy egy amerikai újságíró az X-en azt állította: Zaluzsnij londoni központtal már toboroz is a kampányához. Ezt a nagykövetség azonnal cáfolta. Ukrajnában hadiállapot van, ilyen körülmények között választásokat nem lehet tartani – emlékeztettek, írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Zaluzsnij politikai jövőjéről régóta keringenek találgatások, népszerűsége pedig továbbra is kimagasló: a Rating intézet július 9-én közzétett felmérése szerint a közszereplők közül neki a legmagasabb a bizalmi mutatója (73 százalék), megelőzve Volodimir Zelenszkijt (67 százalék). 

 

A nagykövet környezete most igyekezett pontot tenni a találgatások végére: 

Nincs szó kampánystábról

 – hangsúlyozta Torop, hozzátéve, hogy a háború végéig Ukrajna túlélésére és védelmére kell összpontosítani.

A 2024 februárjában elbocsátott, majd később az Egyesült Királyságba akkreditált nagykövetté kinevezett volt főparancsnokot széles körben Volodimir Zelenszkij elnök potenciális kihívójaként tartják számon.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

