Zelenszkij uralmának vége lehet, már az utód is megvan?

Az értesülések azután kaptak szárnyra, hogy egy amerikai újságíró az X-en azt állította: Zaluzsnij londoni központtal már toboroz is a kampányához. Ezt a nagykövetség azonnal cáfolta. Ukrajnában hadiállapot van, ilyen körülmények között választásokat nem lehet tartani – emlékeztettek, írja a The Kyiv Independent.
Zaluzsnij politikai jövőjéről régóta keringenek találgatások, népszerűsége pedig továbbra is kimagasló: a Rating intézet július 9-én közzétett felmérése szerint a közszereplők közül neki a legmagasabb a bizalmi mutatója (73 százalék), megelőzve Volodimir Zelenszkijt (67 százalék).