RutteNATOEurópaháborúDeák Dániel

A katonák Ukrajnába küldését készíti elő a NATO + videó

Deák Dániel egy új videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy Európa háborúra készül. A NATO főtitkárának kijelentései – miszerint a fiatalok „készek lesznek fegyvert fogni”, ha komolyra fordul a helyzet – szerinte nem elszólások, hanem annak a szándéknak a beismerései, hogy katonák küldéséről egyeztetnek. Deák Dániel szerint már csak a részleteket dolgozzák ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 4:02
A NATO vezetője ismét háborúba szólította Európát, szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt, megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO-főtitkár ismét háborúba szólította Európát, szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Deák Dániel új videóban reagált: mint mondta, sajnos ez nem riogatás.

Deák Dániel új videóban reagált: szerinte sajnos ez nem riogatás
Deák Dániel új videóban reagált: szerinte sajnos ez nem riogatás (Fotó: Merész Márton)

Deák Dániel így fogalmazott:

Sajnos ez nem riogatás, hanem a szomorú valóság. A NATO főtitkára elárulta, hogy a háborúpárti európai vezetők készen állnak katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki.

A politológus azt is felidézte, hogy amikor arról kérdezték (Ruttét), hogy Németországban tiltakoznak a fiatalok a sorkatonaság ellen, azt mondta, hogy a fiatalok készek lesznek majd fegyvert fogni.

Tehát amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy Európa háborúra készül, akkor nem riogat, hanem sajnos a szomorú valóságot mondja el. Éppen ezért kell jövőre egy olyan kormányt választani, amelyik ki akar maradni a háborúból

– hívta fel a figyelmet.

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

