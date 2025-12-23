A katonák Ukrajnába küldését készíti elő a NATO + videó

Mint arról lapunk is beszámolt, megdöbbentő kijelentést tett Mark Rutte. A NATO-főtitkár ismét háborúba szólította Európát, szerinte a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni. Deák Dániel új videóban reagált: mint mondta, sajnos ez nem riogatás.
Deák Dániel így fogalmazott:
Sajnos ez nem riogatás, hanem a szomorú valóság. A NATO főtitkára elárulta, hogy a háborúpárti európai vezetők készen állnak katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!