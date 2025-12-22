Rutte már az európai katonák ukrajnai bevetését tervezi

A NATO főtitkára, Mark Rutte a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsági garanciáinak fő célja megakadályozni, hogy az ország később ismét támadás áldozatává váljon, írja az Origo.

Rutte szerint Putyin az oka mindennek (Fotó: AFP)

Biztosítanunk kell, hogy Ukrajnát soha többé ne támadják meg egy tűzszünet vagy békemegállapodás után. Putyinnak meg kell értenie, hogy egy újabb támadás katasztrofális lenne számára

– fogalmazott.

Rutte háromszintű garanciarendszert vázolt fel:

Ukrajna saját fegyveres erői, amelyeknek kiváló állapotban kell lenniük, hogy képesek legyenek az ország védelmére akár a háború után vagy egy hosszú távú tűzszünet esetén is. A „hajlandók koalíciója”, amelyet Franciaország és az Egyesült Királyság vezet, Németország és más országok részvételével. Ez a koalíció biztosítja mindazt a többlettámogatást, ami Ukrajna erőin felül szükséges ahhoz, hogy Putyin ne merjen újra támadni. Rutte nem árult el részleteket, de jelezte, hogy egyes európai országok készek csapatokat küldeni. Az Egyesült Államok részvétele, mivel az amerikai elnök augusztusban jelezte erre való készségét.

A partnerek jelenleg azon dolgoznak, hogy ezt a három elemet összekapcsolják, így Putyin egyértelműen lássa: soha nem támadhatja meg újra Ukrajnát.

A NATO főtitkára egyébként azt a megjegyzést tette a külföldi csapatok Ukrajnába küldésével kapcsolatban, hogy

Természetesen jelenleg nem vitatjuk meg nyilvánosan a részleteket. De elmondhatom, hogy több európai ország is jelezte, hogy hajlandó lenne csapatokat küldeni, ha szükséges. Jelenleg folyik a munka ennek a pontos felépítésének meghatározásán: hogyan nézne ki egy bevetés? Mi történne szárazföldön, tengeren, levegőben stb.? Mindezek az elemek jelenleg kidolgozás alatt állnak.

Rutte szerint Trump képes békét teremteni

Rutte meggyőződése, hogy Donald Trump amerikai elnök elkötelezett a háború befejezése iránt:

Ő az egyetlen, aki tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Putyint, és ő az egyetlen, aki végül békére tudja kényszeríteni. Nagy tisztelettel adózom neki ezért.

Elismerte, hogy Trump többször „elvesztette a türelmét” a huzavonák miatt, de biztos benne, hogy az USA folytatja Ukrajna támogatását, nem lép ki a NATO-ból, és válság esetén az európaiak számíthatnak rá.