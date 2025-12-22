Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

natoputyinmark rutteorosz-ukrán háború

Rutte már az európai katonák ukrajnai bevetését tervezi

A NATO főtitkára vészjósló figyelmeztetést tett. Mark Rutte már arról beszélt, hogy miként lehetne bevetni az európai katonákat Ukrajnában. Egyre közelebb a harmadik világháború. Rutte már korábban is kifejtette, hogy fel kell készülnie Európának egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 11:14
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
A NATO főtitkára, Mark Rutte a német Bildnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Ukrajna biztonsági garanciáinak fő célja megakadályozni, hogy az ország később ismét támadás áldozatává váljon, írja az Origo

Rutte szerint Putyin az oka mindennek (Fotó: AFP)
Biztosítanunk kell, hogy Ukrajnát soha többé ne támadják meg egy tűzszünet vagy békemegállapodás után. Putyinnak meg kell értenie, hogy egy újabb támadás katasztrofális lenne számára

– fogalmazott.

Rutte háromszintű garanciarendszert vázolt fel:

  1. Ukrajna saját fegyveres erői, amelyeknek kiváló állapotban kell lenniük, hogy képesek legyenek az ország védelmére akár a háború után vagy egy hosszú távú tűzszünet esetén is.
  2. A „hajlandók koalíciója”, amelyet Franciaország és az Egyesült Királyság vezet, Németország és más országok részvételével. Ez a koalíció biztosítja mindazt a többlettámogatást, ami Ukrajna erőin felül szükséges ahhoz, hogy Putyin ne merjen újra támadni. Rutte nem árult el részleteket, de jelezte, hogy egyes európai országok készek csapatokat küldeni.
  3. Az Egyesült Államok részvétele, mivel az amerikai elnök augusztusban jelezte erre való készségét.

A partnerek jelenleg azon dolgoznak, hogy ezt a három elemet összekapcsolják, így Putyin egyértelműen lássa: soha nem támadhatja meg újra Ukrajnát.

A NATO főtitkára egyébként azt a megjegyzést tette a külföldi csapatok Ukrajnába küldésével kapcsolatban, hogy 

Természetesen jelenleg nem vitatjuk meg nyilvánosan a részleteket. De elmondhatom, hogy több európai ország is jelezte, hogy hajlandó lenne csapatokat küldeni, ha szükséges. Jelenleg folyik a munka ennek a pontos felépítésének meghatározásán: hogyan nézne ki egy bevetés? Mi történne szárazföldön, tengeren, levegőben stb.? Mindezek az elemek jelenleg kidolgozás alatt állnak.

Rutte szerint Trump képes békét teremteni

Rutte meggyőződése, hogy Donald Trump amerikai elnök elkötelezett a háború befejezése iránt: 

Ő az egyetlen, aki tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Putyint, és ő az egyetlen, aki végül békére tudja kényszeríteni. Nagy tisztelettel adózom neki ezért.

Elismerte, hogy Trump többször „elvesztette a türelmét” a huzavonák miatt, de biztos benne, hogy az USA folytatja Ukrajna támogatását, nem lép ki a NATO-ból, és válság esetén az európaiak számíthatnak rá.

A béke nehézségeiről szólva Rutte Putyint okolta: 

Az ok Putyin. Kész feláldozni 1,1 millió polgárát. Idén nagyon kevés előrelépést ért el – kevesebb mint 1 százaléknyi területi nyereség Ukrajnából az év elejéhez képest. És ezért becslésünk szerint akár 1,1 millió ember halt meg vagy sebesült meg az orosz oldalon. Ez borzalmas, de ezzel a helyzettel kell szembenéznünk.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált Rutte kijelentéseire. Mint fogalmazott: 

Mark Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. A NATO-főtitkár biztos benne, hogy a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.

Rutte az interjúban kiemelte:

[A sorkatonaságról] sok vita folyik. De amikor Németországra – és a saját országomra, Hollandiára is – tekintek, egyértelmű többséget látok, amely megérti a fenyegetést és a saját ország védelmének szükségességét. Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.”

Mark Rutte már korábban is tett hajmeresztő háborúpárti kijelentéseket. Mint arról beszámoltunk, figyelmeztette Európát, hogy fel kell készülnie egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek, és gyorsan növelni kell a védelmi kiadásokat Oroszország elrettentése érdekében. 

Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

