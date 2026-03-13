Trump döntött: Washington ukrán segítség nélkül is elbánik az iráni drónokkal

Az Egyesült Államok képes egyedül is kezelni az iráni drónfenyegetést – erről beszélt Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott, március 13-i interjúban. Trump egyértelműen kijelentette, hogy Washingtonnak nincs szüksége Ukrajna segítségére a drónvédelem megerősítésében, még a közel-keleti konfliktus idején sem – számolt be róla a Kyiv Independent.
Trump szerint nincs szükségük Ukrajna segítségére
„Nem, nincs szükségünk Ukrajna segítségére a drónvédelemben” – mondta az amerikai elnök. Hozzátette: az Egyesült Államok technológiai szempontból vezető szerepet tölt be ezen a területen.
Többet tudunk a drónokról, mint bárki más. Valójában a mieink a világ legjobb drónjai
– fogalmazott. Kijev korábban is felajánlotta Washingtonnak és több közel-keleti országnak, hogy megosztja a harctéren szerzett tapasztalatait az iráni gyártmányú drónok elleni védekezésről. Ukrajna az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a pilóta nélküli eszközök elleni harcban, miután Oroszország rendszeresen ilyen fegyverekkel támadja az országot. A kijelentés ellentmond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi nyilatkozatának is.
Zelenszkij ugyanis arról beszélt, hogy Kijev beleegyezett Washington kérésébe, és segítséget nyújt az amerikai katonai bázisok védelmében Jordániában.
