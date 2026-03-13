Donald TrumpIrándrónháborúEgyesült ÁllamokZelenszkijdrón

Trump döntött: Washington ukrán segítség nélkül is elbánik az iráni drónokkal

Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Ukrajna segítségére a drónvédelemben – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban. A kijelentés azután hangzott el, hogy Kijev felajánlotta: megosztja a harctéren szerzett tapasztalatait az iráni gyártmányú drónok elleni védekezésről. A Trump-adminisztráció egyes beszámolók szerint már tavaly augusztusban elutasította ezt az ajánlatot, amikor Zelenszkij a Fehér Házban járt.

Magyar Nemzet
Forrás: Kyiv Independent2026. 03. 13. 23:06
Trump döntött: Washington ukrán segítség nélkül is elbánik az iráni drónokkal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok képes egyedül is kezelni az iráni drónfenyegetést – erről beszélt Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott, március 13-i interjúban. Trump egyértelműen kijelentette, hogy Washingtonnak nincs szüksége Ukrajna segítségére a drónvédelem megerősítésében, még a közel-keleti konfliktus idején sem – számolt be róla a Kyiv Independent.

Az Egyesült Államok képes egyedül is kezelni az iráni drónfenyegetést – erről beszélt Donald Trump
Az Egyesült Államok képes egyedül is kezelni az iráni drónfenyegetést – erről beszélt Donald Trump Fotó: AFP

Trump szerint nincs szükségük Ukrajna segítségére

„Nem, nincs szükségünk Ukrajna segítségére a drónvédelemben” – mondta az amerikai elnök. Hozzátette: az Egyesült Államok technológiai szempontból vezető szerepet tölt be ezen a területen. 

Többet tudunk a drónokról, mint bárki más. Valójában a mieink a világ legjobb drónjai

– fogalmazott. Kijev korábban is felajánlotta Washingtonnak és több közel-keleti országnak, hogy megosztja a harctéren szerzett tapasztalatait az iráni gyártmányú drónok elleni védekezésről. Ukrajna az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett a pilóta nélküli eszközök elleni harcban, miután Oroszország rendszeresen ilyen fegyverekkel támadja az országot. A kijelentés ellentmond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi nyilatkozatának is.

Zelenszkij ugyanis arról beszélt, hogy Kijev beleegyezett Washington kérésébe, és segítséget nyújt az amerikai katonai bázisok védelmében Jordániában.

Az ukrán elnök március 13-án azt is közölte, hogy már több mint tíz ország kérte Ukrajna segítségét a drónok elleni védekezésben. Elmondása szerint ukrán szakértőket már Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe is küldtek, hogy megosszák a tapasztalataikat.

Ukrajna már tavaly is felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy megosztja a dróntechnológiával kapcsolatos harctéri tapasztalatait. A javaslat szerint Kijev rakétavédelmi rendszerekért cserébe adta volna át az információkat. A Trump-adminisztráció azonban – beszámolók szerint – már tavaly augusztusban elutasította ezt az ajánlatot, amikor Zelenszkij a Fehér Házban járt. Ukrajnát eközben folyamatosan drónok támadják. Oroszország naponta tömeges támadásokat indít, és a becslések szerint átlagosan napi 150–200 drónt vet be. 

Egy 2025 júliusi nagyszabású támadás során az országot rekordmennyiségű, összesen 728 Shahed típusú támadó drón támadta.

Zelenszkij szerint 2025 decembere és februárja között az orosz erők közel 19 ezer drónt indítottak Ukrajna ellen, többségében iráni gyártmányú Shahed típusú pilóta nélküli repülőgépeket. Közben a Közel-Keleten is egyre nő a feszültség. Az amerikai–izraeli támadás után Irán rakétákkal és drónokkal válaszolt. A harcok a világgazdaságra is hatnak: az olaj- és gázárak megugrottak, miután Irán lezárta a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu