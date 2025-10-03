Szerdán az uniós vezetők a koppenhágai informális Európai Tanács-ülésen tárgyaltak egy drónfal bevezetéséről, abban a reményben, hogy ezzel megfékezhetik az oroszok vagy más rosszindulatú szereplők által indított pilóta nélküli légi járművek betöréseit – számolt be az Origo.
Brüsszel képtelen megvédeni az európai reptereket
A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary bírálta az Európai Uniót, amiért az nem védi meg az európai repülőtereket, és kijelentette: az engedély nélküli drónokat, amelyek zavarják a légi forgalmat, le kell lőni.
„Miért nem lövünk le ilyen drónokat?” – tette fel a kérdést O’Leary a Politicónak adott interjúban, amikor az európai repülőtereken történt legutóbbi drónbetörésekről kérdezték. Azt is megkérdőjelezte, miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepül a NATO légterén”.
Három héttel ezelőtt a működésünket zavarta meg, amikor drónok átrepültek Lengyelország felett, és emiatt a lengyel reptereket négy órára le kellett zárni
– mondta a légitársaság vezetője, utalva egy Oroszországhoz köthető esetre.
További Külföld híreink
„A múlt héten a dán repterek voltak zárva körülbelül két órára” – tette hozzá, a koppenhágai és aalborgi incidenst említve, amelynek elkövetőjét a helyi hatóságok egyelőre nem azonosították. „Ez zavaró, és mi konkrét lépéseket követelünk.”
Az európai repülőterek védelmének sürgető kérdése ellenére O’Leary szerint a drónfal nem megoldás.
„Nem hiszem, hogy egy drónfalnak bármiféle hatása lenne. Gondolod, hogy az oroszok nem tudnának drónt indítani közvetlenül Lengyelország területéről?” – mondta.
Andrius Kubilius védelmi biztos ezt az elképzelést az „Eastern Flank Watch” központi elemének nevezte, amely az EU keleti határán fekvő országok védelmi terve, célja pedig az egész kontinens megóvása a fokozódó biztonsági fenyegetésektől. A koppenhágai informális csúcs előtt, ahol az uniós állam- és kormányfők megvitatják a védelmi kezdeményezést, a fapados légitársaság vezetője szkeptikusan nyilatkozott a tervekről és azok hitelességéről.
Nincs bizalmam az európai vezetőkben, akik körbeülnek, teát isznak és kekszet esznek
– mondta.
További Külföld híreink
„Ha még a Franciaország feletti átrepüléseket sem tudták kivédeni, milyen esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországtól?” – tette hozzá, utalva a francia légiforgalmi irányítók sztrájkja miatt törölt átrepülésekre.
Nincs bizalmam Von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania
– mondta O’Leary.
Borítókép: Egy Ryanair Boeing 737-800 repülőgép (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal
Az invázió kezdete óta már több mint 7000 ukrán állampolgár térhetett haza a fogságból.
Kénytelen elköltöztetni a fővárosát a közel-keleti ország
Drámai figyelmeztetést fogalmazott meg az államfő.
Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért + videó
Így nem meglepő, hogy további fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába az Európai Bizottság elnöke.
Orbán Viktor: Fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat
Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét jelentős fogolycserét hajtott végre Oroszországgal
Az invázió kezdete óta már több mint 7000 ukrán állampolgár térhetett haza a fogságból.
Kénytelen elköltöztetni a fővárosát a közel-keleti ország
Drámai figyelmeztetést fogalmazott meg az államfő.
Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért + videó
Így nem meglepő, hogy további fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába az Európai Bizottság elnöke.
Orbán Viktor: Fontos napokként jegyzik majd fel az európai történelemben ezeket a napokat
Mindig beszéltünk háborúról meg békéről, de most először hallottam egy olyan stratégiai minőségű kifejtést, hogy akkor mik is Európa háborús céljai – fogalmazott Orbán Viktor.