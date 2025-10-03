drónfalvédelemEurópai Uniórepülőtér

Brüsszel képtelen megvédeni az európai reptereket

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary bírálta az Európai Uniót, amiért az nem védi meg az európai repülőtereket, és kijelentette: az engedély nélküli drónokat, amelyek zavarják a légi forgalmat, le kell lőni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 0:01
Egy Ryanair Boeing 737-800 repülőgép Fotó: ALEKSANDER KALKA Forrás: NurPhoto
Szerdán az uniós vezetők a koppenhágai informális Európai Tanács-ülésen tárgyaltak egy drónfal bevezetéséről, abban a reményben, hogy ezzel megfékezhetik az oroszok vagy más rosszindulatú szereplők által indított pilóta nélküli légi járművek betöréseit – számolt be az Origo.

Michael O’Leary az EU-t kritizálta, amiért nem biztosít védelmet az európai repülőtereknek (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
Michael O’Leary az EU-t kritizálta, amiért nem biztosít védelmet az európai repülőtereknek (Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto)

„Miért nem lövünk le ilyen drónokat?” – tette fel a kérdést O’Leary a Politicónak adott interjúban, amikor az európai repülőtereken történt legutóbbi drónbetörésekről kérdezték. Azt is megkérdőjelezte, miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepül a NATO légterén”.

Három héttel ezelőtt a működésünket zavarta meg, amikor drónok átrepültek Lengyelország felett, és emiatt a lengyel reptereket négy órára le kellett zárni

 – mondta a légitársaság vezetője, utalva egy Oroszországhoz köthető esetre.

„A múlt héten a dán repterek voltak zárva körülbelül két órára” – tette hozzá, a koppenhágai és aalborgi incidenst említve, amelynek elkövetőjét a helyi hatóságok egyelőre nem azonosították. „Ez zavaró, és mi konkrét lépéseket követelünk.”

Az európai repülőterek védelmének sürgető kérdése ellenére O’Leary szerint a drónfal nem megoldás. 

„Nem hiszem, hogy egy drónfalnak bármiféle hatása lenne. Gondolod, hogy az oroszok nem tudnának drónt indítani közvetlenül Lengyelország területéről?” – mondta.

Andrius Kubilius védelmi biztos ezt az elképzelést az „Eastern Flank Watch” központi elemének nevezte, amely az EU keleti határán fekvő országok védelmi terve, célja pedig az egész kontinens megóvása a fokozódó biztonsági fenyegetésektől. A koppenhágai informális csúcs előtt, ahol az uniós állam- és kormányfők megvitatják a védelmi kezdeményezést, a fapados légitársaság vezetője szkeptikusan nyilatkozott a tervekről és azok hitelességéről.

Nincs bizalmam az európai vezetőkben, akik körbeülnek, teát isznak és kekszet esznek

 – mondta.

„Ha még a Franciaország feletti átrepüléseket sem tudták kivédeni, milyen esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországtól?” – tette hozzá, utalva a francia légiforgalmi irányítók sztrájkja miatt törölt átrepülésekre.

Nincs bizalmam Von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania

 – mondta O’Leary.

Borítókép: Egy Ryanair Boeing 737-800 repülőgép (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
