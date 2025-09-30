Európa retteg: újabb drónt észleltek Norvégiában

A drónok fokozott jelenléte 2022 óta ad okot aggodalomra, amikor a norvég hatóságok érzékelőket telepítettek a tengeri platformok környékére a dróntevékenység növekedése miatt. Akkor több mint tíz olaj- és gázipari létesítménynél jelentettek engedély nélküli drónokat országszerte.

Az elmúlt hetekben hasonló észlelések zavarták meg több nagy közlekedési csomópont működését is, köztük az oslói és a koppenhágai repülőteret, amelyeket elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottak.

A hónap elején orosz drónok és repülőgépek megsértették több NATO-tagállam légterét, tovább növelve a regionális biztonsági aggodalmakat.

Szeptember elején a lengyel erők lelőttek több orosz drónt, amelyek beléptek a légterükbe. Pár nappal később egy orosz drónt észleltek Románia felett is, bár Bukarest úgy döntött, hogy nem avatkozik be.

Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre behatolt az észt légtérbe, ahol 12 percig tartózkodtak, mielőtt a NATO-erők feltartóztatták őket.

An unidentified drone was observed flying over the Equinor-operated Sleipner gas field in the North Sea on the evening of Sept. 29, according to Norwegian police, as reported by local media outlet VG. https://t.co/mPdqQP1Gzy — Juhani Kulo 🇫🇮🇺🇦🇸🇪 🇪🇺 (@JAKulo) September 30, 2025

Borítókép: Egy Shahed drón töredéke (Fotó: AFP)