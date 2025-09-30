Európa retteg: újabb drónt észleltek Norvégiában

A drónok fokozott jelenléte 2022 óta ad okot aggodalomra, amikor a norvég hatóságok érzékelőket telepítettek a tengeri platformok környékére a dróntevékenység növekedése miatt. Akkor több mint tíz olaj- és gázipari létesítménynél jelentettek engedély nélküli drónokat országszerte.
Az elmúlt hetekben hasonló észlelések zavarták meg több nagy közlekedési csomópont működését is, köztük az oslói és a koppenhágai repülőteret, amelyeket elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottak.
A hónap elején orosz drónok és repülőgépek megsértették több NATO-tagállam légterét, tovább növelve a regionális biztonsági aggodalmakat.
Szeptember elején a lengyel erők lelőttek több orosz drónt, amelyek beléptek a légterükbe. Pár nappal később egy orosz drónt észleltek Románia felett is, bár Bukarest úgy döntött, hogy nem avatkozik be.
Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre behatolt az észt légtérbe, ahol 12 percig tartózkodtak, mielőtt a NATO-erők feltartóztatták őket.
Borítókép: Egy Shahed drón töredéke (Fotó: AFP)