aggodalomrendőrségnyomozásNorvégiadrón

Európa retteg: újabb drónt észleltek Norvégiában

Norvégiában a Sleipner tengeri gázmezőnél az ott dolgozók engedély nélküli drónt észleltek. Az országban nem ez az első eset, hogy drón okoz riadalmat, múlt héten az oslói repülőteret kellett lezárni. Európa-szerte fokozott aggodalmat kelt a kritikus infrastruktúrák közelében felbukkanó, engedély nélküli drónok jelenléte.

Hagyánek Andrea
2025. 09. 30. 9:57
Egy Shahed drón töredéke Fotó: Viacheslav Madiievskyi Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy azonosítatlan drónt észleltek a norvég rendőrség közlése szerint szeptember 29-én este az Északi-tengeren, az Equinor által üzemeltetett Sleipner gázmező felett – számolt be a VG helyi portálra hivatkozva a The Kyiv Independent

drón
Nagy-Britannia drónfalat épít, hogy megvédje Európát Oroszországtól Fotó: AFP

Az eset Európa-szerte felerősödő aggodalmak közepette történt: egyre több engedély nélküli drón tűnik fel kritikus infrastruktúrák közelében, különösen a fokozódó geopolitikai feszültségek és az Oroszországhoz köthető gyakori légtérsértések nyomán.

A drónt a tengeri létesítmény alkalmazottai észlelték – erősítette meg Roger Litlatun rendőrségi szóvivő, hozzátéve: egyelőre nincs bizonyított kapcsolat a drón és állami szereplők között.

A hatóságok vizsgálatot indítottak, és hírszerzési adatokat elemeznek a drón típusának és eredetének meghatározására.

A Sleipner-komplexum több kulcsfontosságú gáz- és kondenzátum mezőt foglal magában, amelyek a tengerparti Egersund városától nyugatra találhatók. Az 1984-ben felfedezett mezők központi szerepet töltenek be Norvégia tengeri energiatermelésében.

A drónok fokozott jelenléte 2022 óta ad okot aggodalomra, amikor a norvég hatóságok érzékelőket telepítettek a tengeri platformok környékére a dróntevékenység növekedése miatt. Akkor több mint tíz olaj- és gázipari létesítménynél jelentettek engedély nélküli drónokat országszerte.

Az elmúlt hetekben hasonló észlelések zavarták meg több nagy közlekedési csomópont működését is, köztük az oslói és a koppenhágai repülőteret, amelyeket elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottak.

A hónap elején orosz drónok és repülőgépek megsértették több NATO-tagállam légterét, tovább növelve a regionális biztonsági aggodalmakat.

Szeptember elején a lengyel erők lelőttek több orosz drónt, amelyek beléptek a légterükbe. Pár nappal később egy orosz drónt észleltek Románia felett is, bár Bukarest úgy döntött, hogy nem avatkozik be.

Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre behatolt az észt légtérbe, ahol 12 percig tartózkodtak, mielőtt a NATO-erők feltartóztatták őket.

Borítókép: Egy Shahed drón töredéke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu