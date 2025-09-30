orosz-ukrán háborúSzumitámadás

Orosz dróntámadás: teljes család halt meg

Szeptember 30-án egy család – apa, anya és két kisgyermek – életét oltotta ki az oroszok célzott dróntámadása, amikor leromboltak egy lakóházat Szumi megyében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 9:27
Tűz ütött ki egy családi házban az oroszok által végrehajtott nagyszabású tüzérségi támadás következtében Fotó: VOLODYMYR TARASOV Forrás: NurPhoto
Oleg Grigorov, a Szumi Regionális Katonai Igazgatás vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy szeptember 30-án az orosz erők célzott dróntámadást hajtottak végre egy lakóház ellen a Szumi megyei Krasznopilszka közösséghez tartozó egyik faluban – írja az Origo.

Orosz támadás rombolt le egy lakóházat Szumiban – illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Tájékoztatása szerint egy házaspár két kisgyermekkel élt az épületben. Tragikus módon senki sem tudott kimenekülni.

A mentőalakulatok négy holttestet emeltek ki a romok közül – a szülőkét, valamint 6 és 4 éves fiaikét.

„Ez szörnyű és pótolhatatlan veszteség az egész közösség és a régió számára” – írta Grigorov. Őszinte részvétét fejezte ki a családnak és a barátoknak, majd hozzátette: „A család halála olyan tragédia, amelyet soha nem fogunk elfelejteni és soha nem bocsátunk meg.”

Korábban arról számoltak be, hogy azonosították az orosz légvédelmi erők nagy hatótávolságú repülőgépeinek 13 parancsnokát, akik részt vettek az Ukrajna elleni nagyszabású rakétatámadások megszervezésében.

Borítókép: Tűz ütött ki egy családi házban az oroszok által végrehajtott nagyszabású tüzérségi támadás következtében (Fotó: AFP)

