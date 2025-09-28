Pusztító támadáshullám érte Ukrajnát + videó

Reggel Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a város minden kerületében több épület is megsérült a rakéták repesztalálatai miatt.

Különösen a Szolomjanszkij kerületben rongálódott meg részben egy ötemeletes épület, ahol eddig három sérültről tudni. Klicsko több, Kijev felé tartó rakétára és repeszre hívta fel a figyelmet.

Megfigyelőcsatornák és a helyi lakosok jelentése szerint sorozatos robbanások történtek a Kijev melletti Bila Cerkvában is, amelyet drónok támadtak meg

– írja a BBC. Támadás érte a Vinnyicjai területet is, ahol néhány nappal ezelőtt az oroszok az energiainfrastruktúrát rongálták meg. A rakéták átrepültek Szumi megyén, majd Poltaván keresztül Cserkaszi felé, egy részük Kanivon át Kijev irányába.