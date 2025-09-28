Az éjszaka folyamán Oroszország aeroballisztikus Tőr rakétákkal támadta Ukrajnát, célba véve a Hmelnickij megyében lévő Sztarokosztyantyin városát. Hajnalban cirkálórakéták támadták Kijevet, a városban számos robbanást lehetett hallani. Hajnali három óra után a légierő arról számolt be, hogy Tu–95MS bombázókról indítottak cirkálórakétákat, valamint Zaporizzsját tengerről indított Kalibr rakétákkal támadták. Zaporizzsjában lakóházak rongálódtak meg, legalább három ember megsérült – írja az Origo.
Pusztító támadáshullám érte Ukrajnát + videó
Szeptember 28-án Oroszország súlyos támadást indított Ukrajna ellen, különféle rakétákkal és Sahed típusú drónokkal. A drónok Kijevet, valamint az ország keleti, déli és középső térségeit is célba vették, észak felől érkezve.
Reggel Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a város minden kerületében több épület is megsérült a rakéták repesztalálatai miatt.
Különösen a Szolomjanszkij kerületben rongálódott meg részben egy ötemeletes épület, ahol eddig három sérültről tudni. Klicsko több, Kijev felé tartó rakétára és repeszre hívta fel a figyelmet.
Megfigyelőcsatornák és a helyi lakosok jelentése szerint sorozatos robbanások történtek a Kijev melletti Bila Cerkvában is, amelyet drónok támadtak meg
– írja a BBC. Támadás érte a Vinnyicjai területet is, ahol néhány nappal ezelőtt az oroszok az energiainfrastruktúrát rongálták meg. A rakéták átrepültek Szumi megyén, majd Poltaván keresztül Cserkaszi felé, egy részük Kanivon át Kijev irányába.
Egy másik rakétacsoport Smila felé haladt, ahol az oroszok néhány hete a vasúti infrastruktúrát rongálták meg. A légierő rakétafenyegetést jelzett Lohvicja és Luben (Poltava megye), valamint Tetyev (Kijevi terület) térségében. Ezzel párhuzamosan, helyi idő szerint reggel hat óra előtt a légierő ballisztikus rakétatámadást jelentett Szumi megye ellen.
Reggel hét óra előtt a légierő újabb rakéták nyugat felől Kijev irányába történő mozgásáról adott hírt, a megfigyelőcsatornák pedig több tucat sahed drónt észleltek, amelyek támadták és köröztek a főváros körül. Reggel hét óra után feloldották a légiriadót az ország nyugati részein, a megfigyelőcsatornák szerint ekkor már nem volt rakéta Ukrajna felett.
A Sahed drónok Kijev elleni támadása azonban tovább folytatódott. Ukrajna előző nagyszabású bombázása szeptember 20-án éjjel történt, akkor három ember vesztette életét különböző régiókban.
Az oroszok a vasúti és energia-infrastruktúra lerombolására törekednek, az elmúlt napokban megpróbálták áram nélkül hagyni a Csernyihivi régiót.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Ideiglenes légtérzárat rendelt el Lengyelország
A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Oroszországot
Szijjártó Péter reméli, hogy a Sikorskiéhez hasonló nyilatkozatok nem vezetnek a háború eszkalációjához.
Egyre nehezebben küzd a fronton Ukrajna
A Szinelnyikove közelében bekerített ukrán egységek szinte teljesen megsemmisültek.
Tömeges lövöldözés történt Észak-Karolinában
A csónakkal érkező lövöldöző megölt három embert.
Ideiglenes légtérzárat rendelt el Lengyelország
A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter nyíltan megfenyegette Oroszországot
Szijjártó Péter reméli, hogy a Sikorskiéhez hasonló nyilatkozatok nem vezetnek a háború eszkalációjához.
Egyre nehezebben küzd a fronton Ukrajna
A Szinelnyikove közelében bekerített ukrán egységek szinte teljesen megsemmisültek.
Tömeges lövöldözés történt Észak-Karolinában
A csónakkal érkező lövöldöző megölt három embert.