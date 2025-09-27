Szeptember 27-re virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású támadást hajtott végre az ukrajnai Vinnicja térségében, amelynek során a kritikus infrastruktúrát vették célba, és egy lakóépületben is jelentős károk keletkeztek – írja az Origo. Az épület áramellátása megszűnt és a tető és az ablakok is megsérültek.
Rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói
Szeptember 27-én hajnalban az orosz hadsereg nagyszabású légicsapást mért egy ukrán régióra, amelyben a kritikus infrastruktúra mellett lakóépületek is megsérültek. Az orosz támadás nyomán tűz keletkezett, amit reggelig sikerült megfékezni, és azóta a vasúti forgalom is újraindult.
A támadás miatt tűz ütött ki
Sérültekről vagy halottakról nem érkezett beszámoló, ugyanakkor tűz ütött ki, amit helyi idő szerint 6.30-ra eloltottak. Addigra a vasúti forgalom is újraindult.
A lángok az orosz támadás miatt csaptak fel, amelyek a létfontosságú infrastruktúrát érték.
Orosz dróntámadás érte Odessza megye vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, a keletkezett károk miatt legalább 26 vonat késéssel közlekedik – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság nyomán az MTI.
A közlemény szerint a támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki.
Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől
– tette hozzá a vasúttársaság.
A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést, a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült.
Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen
– közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.
Borítókép: Vinnicját érte orosz támadás – illusztráció
