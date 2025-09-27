Rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói

A támadás miatt tűz ütött ki

Sérültekről vagy halottakról nem érkezett beszámoló, ugyanakkor tűz ütött ki, amit helyi idő szerint 6.30-ra eloltottak. Addigra a vasúti forgalom is újraindult.

A lángok az orosz támadás miatt csaptak fel, amelyek a létfontosságú infrastruktúrát érték.

Orosz dróntámadás érte Odessza megye vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, a keletkezett károk miatt legalább 26 vonat késéssel közlekedik – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság nyomán az MTI.

A közlemény szerint a támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki.

Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől

– tette hozzá a vasúttársaság.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést, a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült.

Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen

– közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.