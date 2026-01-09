Winston Marshall az X-en idézte Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint a venezuelai történések „a nemzetek új korszakának” kezdetét jelzik – számolt be róla az Origo.
Világsztár állt Orbán Viktor mellé
A nemzetközi zenei élet egyik legismertebb figurája, a Mumford & Sons korábbi bendzsósa, Winston Marshall nemcsak az X-en idézte Orbán Viktor szavait, hanem személyesen is Budapestre utazott, hogy kérdést intézzen a miniszterelnökhöz a nemzetközi sajtótájékoztatón. A világhírű zenészből időközben konzervatív véleményvezérré vált Marshall nyíltan támogatja a miniszterelnök álláspontját.
Más EU-vezetőkkel, a liberális elittel, sőt Moszkvával és Pekinggel ellentétben Orbán Viktor nem hivatkozott a „nemzetközi jogra” az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai szocialista diktátor, Nicolás Maduro elfogására reagálva. Ehelyett azt mondta, hogy a művelet a „nemzetek új korszakának” kezdetét jelenti. Ezért megkérdeztem tőle, hogy a „nemzetközi jog” még jelent-e valamit...
– olvasható Winston Marshall bejegyzésében. A világhírű véleményvezér Orbán Viktor válaszát is közzétette, mutatjuk a videót:
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
