Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

Orbán ViktorBudapestsajtótájékoztató

Világsztár állt Orbán Viktor mellé

A nemzetközi zenei élet egyik legismertebb figurája, a Mumford & Sons korábbi bendzsósa, Winston Marshall nemcsak az X-en idézte Orbán Viktor szavait, hanem személyesen is Budapestre utazott, hogy kérdést intézzen a miniszterelnökhöz a nemzetközi sajtótájékoztatón. A világhírű zenészből időközben konzervatív véleményvezérré vált Marshall nyíltan támogatja a miniszterelnök álláspontját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 1:00
Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Winston Marshall az X-en idézte Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint a venezuelai történések „a nemzetek új korszakának” kezdetét jelzik – számolt be róla az Origo.

A világsztár zenész Winston Marshall a budapesti sajtótájékoztatón kérdést intézett Orbán Viktorhoz, majd a választ a közösségi médiában is megosztotta (Forrás: X)
A világsztár zenész Winston Marshall a budapesti sajtótájékoztatón kérdést intézett Orbán Viktorhoz, majd a választ a közösségi médiában is megosztotta (Forrás: X)

Más EU-vezetőkkel, a liberális elittel, sőt Moszkvával és Pekinggel ellentétben Orbán Viktor nem hivatkozott a „nemzetközi jogra” az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai szocialista diktátor, Nicolás Maduro elfogására reagálva. Ehelyett azt mondta, hogy a művelet a „nemzetek új korszakának” kezdetét jelenti. Ezért megkérdeztem tőle, hogy a „nemzetközi jog” még jelent-e valamit...

– olvasható Winston Marshall bejegyzésében. A világhírű véleményvezér Orbán Viktor válaszát is közzétette, mutatjuk a videót: 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu