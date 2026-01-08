Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának

Orbán Viktor a Facebook-oldalán arról írt, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták Bóka János jelentését arról, hogy ezt a nyolcszázmilliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet.

Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit

– emelte ki a miniszterelnök, és leszögezte:

Na, ez az, amiből mi, magyarok nem kérünk! Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joguk van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)