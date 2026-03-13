Robert C. Castel: A közel-keleti háború már Európát is elérte

A szakértő külön kitért a Török Áramlat és más nemzetközi energiaszállító infrastruktúrák sebezhetőségére. Arról beszélt, hogy egy ilyen vezetékrendszer teljes körű védelme gyakorlatilag lehetetlen, ezért az európai energiastratégia legfontosabb kérdése az lett volna, hogy minél több lábon álljon.

Castel szerint az európai döntéshozóknak régóta számolniuk kellett volna azzal, hogy a Közel-Keleten időről időre olyan válságok robbannak ki, amelyek megrázzák az energiapiacokat.

A beszélgetésben szóba került az is, milyen következményei lehetnek az ukrán támadásoknak, ha azok energetikai vagy kettős felhasználású célpontokat érintenek. Castel ezzel összefüggésben a brjanszki csapást, valamint a brit szerepvállalás kérdését is elemezte, és arról beszélt, hogy az ilyen lépések szerinte eszkalációs kockázatokat hordoznak.