Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa a Front podcast új adásában több nagy nemzetközi válságpontot is érintett. Az elemzésben szó esett arról, hogy a közel-keleti háború elvitte a figyelmet az orosz–ukrán front fejleményeiről, miközben azok továbbra is közvetlenül érintik Európát és Magyarországot is.
Robert C. Castel: A közel-keleti háború már Európát is elérte
Az európai energiapolitika sérülékenységét, a Török Áramlat elleni fenyegetéseket, az orosz–ukrán háború új fejleményeit, valamint az Irán elleni háború katonai és politikai következményeit elemezte Robert C. Castel a Front podcast legújabb adásában. A Magyar Nemzet főmunkatársa arról is beszélt, milyen hatással lehet a közel-keleti konfliktus az energiaárakra, Ukrajna mozgásterére és a nemzetközi erőviszonyokra.
A szakértő külön kitért a Török Áramlat és más nemzetközi energiaszállító infrastruktúrák sebezhetőségére. Arról beszélt, hogy egy ilyen vezetékrendszer teljes körű védelme gyakorlatilag lehetetlen, ezért az európai energiastratégia legfontosabb kérdése az lett volna, hogy minél több lábon álljon.
Castel szerint az európai döntéshozóknak régóta számolniuk kellett volna azzal, hogy a Közel-Keleten időről időre olyan válságok robbannak ki, amelyek megrázzák az energiapiacokat.
A beszélgetésben szóba került az is, milyen következményei lehetnek az ukrán támadásoknak, ha azok energetikai vagy kettős felhasználású célpontokat érintenek. Castel ezzel összefüggésben a brjanszki csapást, valamint a brit szerepvállalás kérdését is elemezte, és arról beszélt, hogy az ilyen lépések szerinte eszkalációs kockázatokat hordoznak.
További Külföld híreink
A fronthelyzetről szólva a szakértő azt emelte ki, hogy
az orosz ballisztikus rakétatámadások száma növekedett, és ez szerinte összefügghet azzal, hogy a közel-keleti háború miatt Ukrajna még nehezebben juthat hozzá a szükséges légvédelmi eszközökhöz.
Úgy vélte, ez az ukrán légvédelmi rendszerre is komoly nyomást helyezhet.
A podcast második nagy témája az Irán elleni háború volt. Castel arról beszélt, hogy a katonai és a politikai célokat külön kell vizsgálni, és szerinte a konfliktus katonai mérlege eddig az amerikai–izraeli oldal számára kedvező. Ugyanakkor hangsúlyozta:
a politikai következmények és az iráni belső hatalmi átrendeződés még nyitott kérdés.
További Külföld híreink
A beszélgetésben szóba került Irán belpolitikai helyzete, a vallási és katonai vezetés viszonya, valamint az is, hogy a háború miként hathat a globális energiapiacokra. Castel arról is beszélt, hogy a Hormuzi-szoros körüli fenyegetések nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is súlyos következményekkel járhatnak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást
Katonai drónok közös gyártásáról és energetikai együttműködésről is megegyezett a két ország.
Török Áramlat elleni ukrán támadás: Putyin lépett
Megszólalt a Kreml.
Elfogyott Donald Trump türelme
Irán továbbra is hajókat támad a Hormuzi-szorosban.
Szijjártó Péter: Senki nem mondhatja meg, honnan vegyen olajat Magyarország
Szijjártó Péter visszaszólt a litván külügyminiszternek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást
Katonai drónok közös gyártásáról és energetikai együttműködésről is megegyezett a két ország.
Török Áramlat elleni ukrán támadás: Putyin lépett
Megszólalt a Kreml.
Elfogyott Donald Trump türelme
Irán továbbra is hajókat támad a Hormuzi-szorosban.
Szijjártó Péter: Senki nem mondhatja meg, honnan vegyen olajat Magyarország
Szijjártó Péter visszaszólt a litván külügyminiszternek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!