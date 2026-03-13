Robert C. CastelIránEurópaválságTörök Áramlat

Robert C. Castel: A közel-keleti háború már Európát is elérte

Az európai energiapolitika sérülékenységét, a Török Áramlat elleni fenyegetéseket, az orosz–ukrán háború új fejleményeit, valamint az Irán elleni háború katonai és politikai következményeit elemezte Robert C. Castel a Front podcast legújabb adásában. A Magyar Nemzet főmunkatársa arról is beszélt, milyen hatással lehet a közel-keleti konfliktus az energiaárakra, Ukrajna mozgásterére és a nemzetközi erőviszonyokra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 14:24
Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa a Front podcast új adásában több nagy nemzetközi válságpontot is érintett. Az elemzésben szó esett arról, hogy a közel-keleti háború elvitte a figyelmet az orosz–ukrán front fejleményeiről, miközben azok továbbra is közvetlenül érintik Európát és Magyarországot is.

Robert C. Castel (Forrás: Magyar Nemzet)
A szakértő külön kitért a Török Áramlat és más nemzetközi energiaszállító infrastruktúrák sebezhetőségére. Arról beszélt, hogy egy ilyen vezetékrendszer teljes körű védelme gyakorlatilag lehetetlen, ezért az európai energiastratégia legfontosabb kérdése az lett volna, hogy minél több lábon álljon. 

Castel szerint az európai döntéshozóknak régóta számolniuk kellett volna azzal, hogy a Közel-Keleten időről időre olyan válságok robbannak ki, amelyek megrázzák az energiapiacokat.

A beszélgetésben szóba került az is, milyen következményei lehetnek az ukrán támadásoknak, ha azok energetikai vagy kettős felhasználású célpontokat érintenek. Castel ezzel összefüggésben a brjanszki csapást, valamint a brit szerepvállalás kérdését is elemezte, és arról beszélt, hogy az ilyen lépések szerinte eszkalációs kockázatokat hordoznak.

A fronthelyzetről szólva a szakértő azt emelte ki, hogy 

az orosz ballisztikus rakétatámadások száma növekedett, és ez szerinte összefügghet azzal, hogy a közel-keleti háború miatt Ukrajna még nehezebben juthat hozzá a szükséges légvédelmi eszközökhöz.

Úgy vélte, ez az ukrán légvédelmi rendszerre is komoly nyomást helyezhet.

A podcast második nagy témája az Irán elleni háború volt. Castel arról beszélt, hogy a katonai és a politikai célokat külön kell vizsgálni, és szerinte a konfliktus katonai mérlege eddig az amerikai–izraeli oldal számára kedvező. Ugyanakkor hangsúlyozta: 

a politikai következmények és az iráni belső hatalmi átrendeződés még nyitott kérdés.

A beszélgetésben szóba került Irán belpolitikai helyzete, a vallási és katonai vezetés viszonya, valamint az is, hogy a háború miként hathat a globális energiapiacokra. Castel arról is beszélt, hogy a Hormuzi-szoros körüli fenyegetések nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is súlyos következményekkel járhatnak.

