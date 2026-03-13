nemzeti adó - és vámhivatalvédett árüzemanyag

A NAV jelzett: kiemelten ellenőrzik a benzinkutakat és ezeket vizsgálják

Kiemelten ellenőrzi a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályok betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az üzemanyagkutakon és a telephelyeken is. A szabályszegők súlyos szankciókra számíthatnak, a hivatal már az első jogsértésnél kiszabhat akár 15 millió forintos bírságot is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 15:56
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A NAV segíti az érintetteket: folyamatosan tájékoztat, és  a honlapján már elérhető a teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információ.

 

benzin, Budapest 2026.03.10.Március 10-től a kormány védett árat vezetett be a benzinkutakon.A benzin ára 595 forint, míg a gázolaj ára 615 forint lesz.foto: Vémi Zoltán VZMW
Fotó: Vémi Zoltán

A magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint literenként 595 forintért, a dízel üzemanyagot pedig literenként 615 forintért tankolhatják a benzinkutakon. A védett áron történő beszerzés a telephelyi fogadóhelyeket is megilleti. Az üzemanyag nem tankolható védett áron a külföldi rendszámú járműbe, vagy nem közvetlenül a jármű üzemanyagtankjába, így például kannába. A védett árra való jogosultságot (a gépjármű rendszámát) a benzinkút üzemeltetője köteles ellenőrizni. Ha a járműnek nincs rendszáma, akkor a járműhöz kiállított okirattal kell igazolni a magyar honosságot.

A NAV folyamatosan ellenőrzi a benzinkutakat, elsősorban a védett ár betartásának biztosítása és az üzemanyag-ellátás zavartalanságának fenntartása érdekében. A telephelyeken a helyszíni ellenőrzések folyamatosak, de a hivatal kockázatelemzői is folyamatosan vizsgálják az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatok alapján a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozások tevékenységét, és a NAV azonnal intézkedik, ha szabálytalanság gyanúja merül fel.

A NAV revizorai és pénzügyőrei nemcsak a védett ár betartását ellenőrzik, hanem a nyitvatartási időt, az esetleges üzemszüneteket, az értékesített üzemanyagok körét és összetételét is vizsgálják a benzinkutakon.

A szabályokat megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton vagy a telephelyeken védett árú üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt - a szabályokat kijátszva - nem a benzintankba töltik, akkor a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. A szabályokat minden benzinkúton, telephelyen érdemes betartani, mert a minimumbírság-összeg is rendkívül magas, így akármilyen kis kannába töltik illegálisan a védett árú üzemanyagot, a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni.

A benzinkutak, telephelyek ellenőrzése mellett a NAV nyomon követi az import adatok, a jövedéki adatszolgáltatások, valamint az online számlaadat-szolgáltatások útján azt is, hogy a nagykereskedők folyamatosan biztosítják-e a megfelelő mennyiségű üzemanyagot a benzinkutak részére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

