A NAV jelzett: kiemelten ellenőrzik a benzinkutakat és ezeket vizsgálják

A NAV segíti az érintetteket: folyamatosan tájékoztat, és a honlapján már elérhető a teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információ.

Fokozottan ellenőrzi a benzinkutakat az adóhatóság

Fotó: Vémi Zoltán

A magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint literenként 595 forintért, a dízel üzemanyagot pedig literenként 615 forintért tankolhatják a benzinkutakon. A védett áron történő beszerzés a telephelyi fogadóhelyeket is megilleti. Az üzemanyag nem tankolható védett áron a külföldi rendszámú járműbe, vagy nem közvetlenül a jármű üzemanyagtankjába, így például kannába. A védett árra való jogosultságot (a gépjármű rendszámát) a benzinkút üzemeltetője köteles ellenőrizni. Ha a járműnek nincs rendszáma, akkor a járműhöz kiállított okirattal kell igazolni a magyar honosságot.

A NAV folyamatosan ellenőrzi a benzinkutakat, elsősorban a védett ár betartásának biztosítása és az üzemanyag-ellátás zavartalanságának fenntartása érdekében. A telephelyeken a helyszíni ellenőrzések folyamatosak, de a hivatal kockázatelemzői is folyamatosan vizsgálják az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatok alapján a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozások tevékenységét, és a NAV azonnal intézkedik, ha szabálytalanság gyanúja merül fel.

A NAV revizorai és pénzügyőrei nemcsak a védett ár betartását ellenőrzik, hanem a nyitvatartási időt, az esetleges üzemszüneteket, az értékesített üzemanyagok körét és összetételét is vizsgálják a benzinkutakon.

A szabályokat megszegő üzemeltetők súlyos bírságra számíthatnak. Ha például külföldi rendszámú járműnek a kedvezményes, védett áron adják el az üzemanyagot a benzinkúton vagy a telephelyeken védett árú üzemanyaggal külföldi rendszámú járművet töltenek fel, esetleg azt - a szabályokat kijátszva - nem a benzintankba töltik, akkor a NAV 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. A szabályokat minden benzinkúton, telephelyen érdemes betartani, mert a minimumbírság-összeg is rendkívül magas, így akármilyen kis kannába töltik illegálisan a védett árú üzemanyagot, a NAV köteles a 6 millió forintos bírságot kiszabni.