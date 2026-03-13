Árpád-házi Boldog Jolán élete és példája

Árpád-házi Boldog Jolán családi háttere már gyermekkorától kezdve meghatározta Jolán életének lelki irányát, hiszen a hit, az irgalmasság és az önfeláldozás mindennapi példáit láthatta maga körül.Gyermekkorának meghatározó élménye volt a tatárjárás pusztítása.

Árpád-házi Boldog Jolán gyermekkorában

Árpád-házi Boldog Jolán házassága erős, életreszóló szövetség volt

Az országot sújtó veszély idején a királyi család több tagját is biztonságosabb helyre vitték, így Jolán Lengyelországba került. Krakkóban nővére, Kinga mellett nevelkedett, aki nemcsak testvére, hanem lelki példaképe is lett. Kinga mély vallásossága, a szegények iránti szeretete és szerzetesi lelkülete nagy hatással volt Jolán személyiségének alakulására.

Tizenhét éves korában, 1256-ban Jolán feleségül ment Jámbor Boleszláv kaliszi és gnieznói herceghez. Házasságuk a korabeli uralkodói házasságok között is különlegesnek számított, mert nem pusztán politikai szövetség volt, hanem valódi lelki közösség. A házaspár 23 éven keresztül élt együtt példás keresztény házasságban. Három gyermekük született, és közös életüket az egymás iránti tisztelet, a hit és a jótékonyság jellemezte.

Boldog Jolán

Jolán különösen ismert volt irgalmasságáról és segítőkészségéről. Szívesen gondoskodott a szegényekről, árvákról, özvegyekről és a betegekről.

Támogatta a ferences és klarissza rendet, és gyakran személyesen is részt vett a rászorulók segítésében. Amikor férje hadjáratokban vett részt, Jolán imádsággal támogatta őt, és mély hittel bízott Isten gondviselésében. Férje halálos sebesülésekor is mellette volt, hűségesen kitartva mellette egészen az utolsó pillanatokig.

Boldog Jolán apácaként

1279-ben Boleszláv herceg halála után Jolán életében új korszak kezdődött. A világi hatalom és gazdagság helyett a lelki életet választotta: vagyonát szétosztotta a rászorulók között, majd nővérével, Kingával együtt belépett a klarissza rendbe. Az ószandeci kolostorban egyszerűségben, imádságban és szolgálatban éltek. Jolán később a gnieznói kolostorba költözött, ahol apátnő lett. Bár vezetői tisztséget töltött be, továbbra is alázatosan szolgálta a közösséget, és példát mutatott a szerzetesi életben.