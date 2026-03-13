1848Gulyás Gergely1848/49-es forradalom és szabadságharc

Gulyás Gergely: A szabadság ünnepe a köszönetnyilvánítás ünnepe is

A Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket, valamint miniszteri elismeréseket adott át. Március 15-e évről évre a sokszor nagyon különböző irányba néző tekinteteket is képes egy irányba fordítani – fogalmazott a tárcavezető.

2026. 03. 13. 15:51
illusztráció Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Azért feledhetetlen 1848 nemzedéke majd' 180 év után is, mert a magyar szabadság és függetlenség iránti vágy örök szimbólumaivá váltak – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Miniszterelnökségnek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörése 178. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén.

Budapest, 2026. március 13. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a március 15-i állami kitüntetések átadásán a Hagyományok Házában 2026. március 13-án. MTI/Purger Tamás
Március 15. - Állami kitüntetéseket adtak át 
(Fotó: MTI/Purger Tamás)

Példát adtak hősiességből, bátorságból, tanúságot tettek az összetartozás erejéről és a korszerű államszervezés képességéről is, amire mind a mai napig minden magyar tisztelettel és főhajtással emlékezik – közölte Gulyás Gergely, aki szerint ez az ünnep 

évről évre a sokszor nagyon különböző irányba néző tekinteteket is képes egy irányba fordítani.

A politikus elmondta, hogy amikor 1848-ra emlékezünk, szembesülünk, és a mát is szembesítenünk kell '48 céljaival, hogy tudjuk, engedtünk-e, és ha igen, mennyit 1848-ból. Azt akarták a forradalom hősei, hogy Magyarország a maga tengelye körül foroghasson. Ezt szolgálta a 12 pont és az áprilisi törvények megfogalmazása, a függetlenség és a trónfosztás, az alkotmányos intézményrendszer, a miniszteri felelősség, a márciusi ifjak, Táncsics Mihály szabadulása, a Pilvax köz és a Nemzeti dal.

Elődeink 1848 tavaszán – az úrbéri viszonyok megszüntetésével, a jogegyenlőséggel és a közteherviseléssel, a szabad sajtóval és a népképviselet megvalósulásával – átmenetileg megtapasztalhatták az ország mindennapjainak gyökeres megváltozását. A pesti utcán március idusán nemzet született, amely a szabadságharcban megerősödött, és a forradalom céljait a fegyverletétel után sem adta fel – közölte.

Amikor március 15-e örök mércét állító hősiességére emlékezünk, akkor időt kell szentelnünk kortársaink kiemelkedő teljesítményére is, a szabadság ünnepe ezért évről évre a köszönetnyilvánítás ünnepe is – mondta Gulyás Gergely, majd állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át. 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Balogh László, Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzati képviselője, korábbi polgármester, a nagykanizsai református gyülekezet presbitere, a Batthyány Lajos Gimnázium volt igazgatója, a város fejlesztése érdekében több évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként

Bárány Tibor, az Országgyűlés Hivatala törvényhozási főigazgató-helyettese, az Országgyűlés törvényalkotó munkáját elhivatottan segítő szolgálata elismeréseként

Fixl Renáta, a Hanns-Seidel-Alapítvány Budapesti Képviselete nyugalmazott irodavezetője, az alapítvány magyarországi irodájának vezetőjeként végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként

Misovicz Tibor, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány titkára, volt helyettes államtitkár, a határon túli magyarság érdekében, valamint a magyar felsőoktatásban és a közigazgatásban végzett magas színvonalú és elkötelezett munkája elismeréseként

Perjesi István, az Agapé Gyülekezetek Közössége vezető lelkipásztora, a roma társadalmi felzárkóztatásban végzett áldozatos szolgálata elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:

Csepregi Gábor filozófiaprofesszor, a Mathias Corvinus Collégium Vezetőképző Akadémiája tanácsadója, a kanadai Manitoba Egyetem St. Paul's College vendégkutatója, a filozófiai antropológia területén végzett kimagasló tudományos munkája, valamint elhivatott oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként

Goldmann Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökségi tagja, a Pécsi Zsidó Hitközség elnöke és a Dr. Szántó László Szeretetotthon igazgatója, a magyar zsidóság hagyományainak továbbadásában és társadalmi felelősségvállalásának erősítésében vállalt szerepe, elkötelezett közösségi szolgálata elismeréseként

Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános és fejlesztési rektorhelyettese, egyetemi docens, kiemelkedő egyetemi oktatói pályafutása, a magyarországi zsidóság történetének bemutatása, a magyar zsidó hagyományok és kulturális értékek ápolása és megőrzése érdekében végzett munkája, valamint sokoldalú közéleti szerepvállalása elismeréseként

Szepesi Balázs, a Mathias Corvinus Collegium Közgazdasági Iskolája és Vállalkozáskutatási Műhelye vezetője, az Összkép magazin szerkesztője, volt helyettes államtitkár, a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítéséért, valamint a hazai közgazdasági elemzés és vállalkozáskutatás terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár, Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője, a digitális transzformáció pedagógiai és társadalmi hatásainak kutatásában elért kiemelkedő tudományos eredményei, a neveléstudomány területén végzett iskolateremtő vezetői tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás egységét szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Fülöp Ferenc korábbi labdarúgó, a magyar labdarúgó-válogatott volt technikai vezetője, a Fülöp Márton Alapítvány alapítója, eredményes sportolói és sportvezetői pályafutása, valamint a fiatal labdarúgókapusok képzését és fejlődését támogató tevékenysége elismeréseként

Kreicsi Mária, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének alapító elnöke, a daganatos betegségek kialakulásának megelőzése érdekében példaértékű elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként

Ömböli Ágnes, az Életfa Csoport Egyesület elnöke, elkötelezett közösségi és segítő munkája, az emberi kapcsolatok erősítése és a rászorulók támogatása terén folytatott példamutató tevékenysége elismeréseként

Szabó Csaba, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület és a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, a gödöllői civil közösségek érdekében nagy elhivatottsággal végzett, sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

Batthyány Lajos-díjban részesült:

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a köz szolgálatában végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként – írja a kormany.hu.

 


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

