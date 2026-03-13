Gulyás Gergely: A szabadság ünnepe a köszönetnyilvánítás ünnepe is

Azért feledhetetlen 1848 nemzedéke majd' 180 év után is, mert a magyar szabadság és függetlenség iránti vágy örök szimbólumaivá váltak – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Miniszterelnökségnek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörése 178. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségén.

Március 15 . - Állami kitüntetéseket adtak át

Példát adtak hősiességből, bátorságból, tanúságot tettek az összetartozás erejéről és a korszerű államszervezés képességéről is, amire mind a mai napig minden magyar tisztelettel és főhajtással emlékezik – közölte Gulyás Gergely, aki szerint ez az ünnep

évről évre a sokszor nagyon különböző irányba néző tekinteteket is képes egy irányba fordítani.

A politikus elmondta, hogy amikor 1848-ra emlékezünk, szembesülünk, és a mát is szembesítenünk kell '48 céljaival, hogy tudjuk, engedtünk-e, és ha igen, mennyit 1848-ból. Azt akarták a forradalom hősei, hogy Magyarország a maga tengelye körül foroghasson. Ezt szolgálta a 12 pont és az áprilisi törvények megfogalmazása, a függetlenség és a trónfosztás, az alkotmányos intézményrendszer, a miniszteri felelősség, a márciusi ifjak, Táncsics Mihály szabadulása, a Pilvax köz és a Nemzeti dal.

Elődeink 1848 tavaszán – az úrbéri viszonyok megszüntetésével, a jogegyenlőséggel és a közteherviseléssel, a szabad sajtóval és a népképviselet megvalósulásával – átmenetileg megtapasztalhatták az ország mindennapjainak gyökeres megváltozását. A pesti utcán március idusán nemzet született, amely a szabadságharcban megerősödött, és a forradalom céljait a fegyverletétel után sem adta fel – közölte.

Amikor március 15-e örök mércét állító hősiességére emlékezünk, akkor időt kell szentelnünk kortársaink kiemelkedő teljesítményére is, a szabadság ünnepe ezért évről évre a köszönetnyilvánítás ünnepe is – mondta Gulyás Gergely, majd állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Balogh László, Nagykanizsa megyei jogú város önkormányzati képviselője, korábbi polgármester, a nagykanizsai református gyülekezet presbitere, a Batthyány Lajos Gimnázium volt igazgatója, a város fejlesztése érdekében több évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként