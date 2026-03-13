Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást

Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel.

Zelenszkij megköszönte Románia eddigi támogatását

(Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta: a két nép történelmét bizalmatlanság árnyékolta be, amely azonban „elpárolgott” 2022 óta, amióta az ukrán nép nemcsak saját országáért, hanem egész Európáért, ezen belül Romániáért is harcol. A stratégiai partnerség szerinte a kölcsönös bizalom és az állampolgárokért vállalt közös felelősség irányába mutató fordulópont a két ország viszonyában.