UkrajnaRomániaegyüttműködés

Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást

Az ukrán és a román elnök nemrég katonai drónok közös gyártásáról és energetikai együttműködésekről állapodtak meg. Volodimir Zelenszkij bukaresti látogatása során a román elnök ígéretet tett az ukránok további támogatására is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 15:27
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel.

Zelenszkij megköszönte Románia eddigi támogatását
(Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta: a két nép történelmét bizalmatlanság árnyékolta be, amely azonban „elpárolgott” 2022 óta, amióta az ukrán nép nemcsak saját országáért, hanem egész Európáért, ezen belül Romániáért is harcol. A stratégiai partnerség szerinte a kölcsönös bizalom és az állampolgárokért vállalt közös felelősség irányába mutató fordulópont a két ország viszonyában.

Nicusor Dan leszögezte: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen. Románia támogatja Ukrajna európai uniós integrációját és mind az unión belül, mind a NATO-ban latba veti befolyását, hogy Ukrajna „korrekt” támogatást kapjon az ellene folyó háborúban.

Arra az újságírói kérdésre, hogy lát-e megoldást az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hiteltámogatás célba juttatására, Nicusor Dan azt mondta: nem tartja elfogadhatónak, hogy egy 27-es formátumban hozott európai uniós döntést néhány héttel később megkérdőjelezzenek, ezért Románia bármilyen jogi megoldást támogat, amelyet az Európai Bizottság javasol a patthelyzet feloldására.

A román elnök hozzátette: megbeszélésükön az ukrán elnök arról biztosította őt, hogy az Ukrajnában élő román közösség nyelvi és oktatási jogait az Európa Tanács kisebbségvédelmi elvárásainak megfelelően érvényesítik.

Az ukrán elnök elmondta: az energetikai megállapodás alapján a két ország villamosenergia-hálózatát két interkonnektorral kötik össze, a kisebbet várhatóan még idén üzembe helyezik. Energetikai téren azt is fontos logisztikai segítségként említette, hogy Románia biztosítja az Egyesült Államoktól vásárolt cseppfolyósított gáz tranzitját Ukrajna felé.

Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott az Oroszországgal vívott háborúban tanúsított „elvszerű” román álláspontért, a Romániába menekült ukrán állampolgároknak nyújtott támogatásért, az átengedett Patriot rakétaelhárító rendszerért és más katonai felszerelésekért.

Kifejtette: Ukrajna fontos harci tapasztalatot szerzett a drónokkal folyó hadviselés terén, amivel most a Perzsa-öböl Irán által megtámadott országainak segítségére sietett, három szakértői csapatot küldve a térségbe. Rámutatott: roppant gazdaságtalan drága rakétaelhárító rendszerekkel védekezni az olcsó iráni Sahíd drónok ellen. Szerinte Izrael és az Egyesült Államok az Irán elleni offenzíva első 48 órájában több ilyen rakétaelhárító löveget használt el, mint Ukrajna a háború négy éve alatt.

Hozzátette: a drónos hadviselés ukrajnai tapasztalatainak hasznosítását tükrözi a csütörtökön Bukarestben aláírt megállapodás is, amelynek értelmében az ukrán know-howra alapozva Romániában fognak közösen drónokat gyártani, amit az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében Romániai rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből finanszíroznak.

 

A sajtótájékoztatón elhangzott: Nicusor Dan meghívta Zelenszkijt a NATO keleti szárnyának országait tömörítő B9-ek májusi bukaresti csúcstalálkozójára.

Romániai hivatalos látogatása során az ukrán elnök Ilie Bolojan román kormányfővel is tárgyalt, és román sajtóértesülések szerint vendéglátójával közösen felkeresi a fetesti-i katonai repülőtéren kialakított Európai F–16-os Kiképzőközpontot (EFTC), ahol – Románia és más NATO-országok pilótái mellett – az ukrán hadsereg pilótáit is felkészítik arra, hogy 4. generációs amerikai F–16-osokkal repüljenek.

Borítókép: Nicusor Dan román elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
