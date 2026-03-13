Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást

Ukrajna és Románia energetikai együttműködéséről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást csütörtökön a román és az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával, Nicusor Dan román elnökkel.
Közös sajtóértekezletükön a román elnök elmondta: a két nép történelmét bizalmatlanság árnyékolta be, amely azonban „elpárolgott” 2022 óta, amióta az ukrán nép nemcsak saját országáért, hanem egész Európáért, ezen belül Romániáért is harcol. A stratégiai partnerség szerinte a kölcsönös bizalom és az állampolgárokért vállalt közös felelősség irányába mutató fordulópont a két ország viszonyában.
Nicusor Dan leszögezte: Ukrajna továbbra is számíthat Románia támogatására katonai, energetikai és diplomáciai területen. Románia támogatja Ukrajna európai uniós integrációját és mind az unión belül, mind a NATO-ban latba veti befolyását, hogy Ukrajna „korrekt” támogatást kapjon az ellene folyó háborúban.
