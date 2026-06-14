Katalán NagydíjForma-1George RussellLewis Hamilton

Mercedes-dráma a hajrában, Hamilton teljesítette az álmát

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A Forma–1-es Katalán Nagydíj hétvégéjén végig George Russellnek állt a zászló, de idén először nem Mercedes-pilóta állt a dobogó tetejére. A Ferrari bevállalós technikával, Lewis Hamilton pedig remek versenyzéssel az élre állt, pályafutása során 106. alkalommal győzött, növelve a rekordját az F1-es diadalokat tekintve. Russellnek a második hely jutott, Lando Norrisnak a harmadik, míg a vb-éllovas Kimi Antonelli kiesett.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 14. 16:48
Lewis Hamilton közel két évet várt az újabb győzelemre, az elsőre a Ferrari pilótájaként Fotó: MANAURE QUINTERO Forrás: POOL
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Norris a 36. körben kapott új gumikat, a Mercedesnek megint reagálnia kellett, a következő körben cserélt Russell is, ám Norris sokat hozott rajta. Necces volt, hogy a bokszkiállása után Antonelli megőrzi-e a helyét, de végül éppenhogy Norris elé ért vissza.

Bejött Hamilton stratégiája

Ekkor Hamilton állt az élre, és próbált akkora távolságot kiautózni, hogy a harmadik kerékcseréje után is a Mercedesek elé jöjjön vissza. Rámosolygott a szerencse:

Fernando Alonso Aston Martinjával kibabrált a technika ördöge. A spanyol pilóta félreállását virtuális biztonsági autós szakasz következett a 41. körben. Hamilton ezzel nagy esélyt kapott, a 42. körben természetesen ki is hajtott a bokszba. Russell, Antonelli és Norris elé jött vissza, de a négyes szorosan egymás mögött autózott.

Hamilton azonban jóval gyorsabb volt az üldözőknél, a 49. körben már 6,7 másodperccel vezetett. Rövid ideig izgulhatott, mert a versenyfelügyelők sárga zászlós kihágást vettek észre nála, azonban vizsgálat és büntetés sem lett belőle, senki és semmi sem akadályozhatta meg őt a 106. győzelmében.

A Mercedesek ugyanis egymással voltak elfoglalva. Antonelli a 61. körben dűlőre vitte a dolgot. De az öröme gyorsan elillant: a következő körben megállt alatta az autó, kiesett. Azon nyomban Leclerc is így járt, ezt virtuális biztonsági autós szakasz követte. Hamilton befutójára ez nem volt hatással, simán győzött, megszakítva a Mercedes idei nyerő szériáját, majd nem győzött hálálkodni a rádión a csapatnak, hangsúlyozva, hogy teljesítette az álmát – azaz a Ferrari pilótájaként is győzött. Russell, Norris, Verstappen, Piastri, Hadjar, Gasly, Colapinto, Lawson és Lindblad pedig a pontszerzésnek örült.

Folytatás két hét múlva Ausztriában.

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