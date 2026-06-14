Henry Nowak tragédiája: elhallgatott részletek és vitatott tudósítások

A jelenség pedig azért is furcsa, mert a megemlékezés részeként rendezett futballmeccsen a riportereknek volt alkalmuk beszélgetni az áldozat barátaival és hozzátartozóival, így nehéz elképzelni, hogy ne értesültek volna Henry halálának borzasztó körülményeiről. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a fiatalt egy Vickrum Singh Digwa nevű 23 éves férfi szúrta meg többször is.

A kiérkező rendőröknek Digwa azt mondta, hogy Henry rasszista sértéseket vágott a fejéhez. A rendőrök ezután annak ellenére verték bilincsbe a 18 éves fiatalt, hogy többször jelezte nekik, hogy megszúrták és nem kap levegőt. Nem sokkal később belehalt sérüléseibe.

A BBC azonban csak azután érezte szükségét beszámolni a gyilkosság nyomasztó részleteiről, hogy a rendőrség által nyilvánosságra hozott testkamera-felvételek országos felháborodást és tiltakozási hullámot váltottak ki. Az ügyben megszólalt az amerikai alelnök, J. D. Vance is, aki óva intette Európát az öngyűlölet politikájától és a migránsok tömeges inváziójától.