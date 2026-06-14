Nagy-BritanniaBBCkettős mérce

Henry Nowak tragédiája: elhallgatott részletek és vitatott tudósítások

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Henry Nowak meggyilkolása hetek óta uralja a brit közéletet: a brutális késelés, a rendőri testkamerák felvételei és az ezt követő tüntetések egyaránt országos vitát váltottak ki. Az ügy médiavisszhangját vizsgálva azonban olyan ellentmondások rajzolódnak ki, amelyek túlmutatnak magán a tragédián.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 15:29
Tüntetők gyűltek össze a southamptoni Portswood rendőrőrs előtt, tiltakozva a rendőrség Henry Nowak ügyében tanúsított eljárása ellen. A haldokló fiatalról készült testkamera-felvételek országos felháborodást váltottak ki Nagy-Britanniában Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
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A jelenség pedig azért is furcsa, mert a megemlékezés részeként rendezett futballmeccsen a riportereknek volt alkalmuk beszélgetni az áldozat barátaival és hozzátartozóival, így nehéz elképzelni, hogy ne értesültek volna Henry halálának borzasztó körülményeiről. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a fiatalt egy Vickrum Singh Digwa nevű 23 éves férfi szúrta meg többször is. 

A kiérkező rendőröknek Digwa azt mondta, hogy Henry rasszista sértéseket vágott a fejéhez. A rendőrök ezután annak ellenére verték bilincsbe a 18 éves fiatalt, hogy többször jelezte nekik, hogy megszúrták és nem kap levegőt. Nem sokkal később belehalt sérüléseibe. 

A BBC azonban csak azután érezte szükségét beszámolni a gyilkosság nyomasztó részleteiről, hogy a rendőrség által nyilvánosságra hozott testkamera-felvételek országos felháborodást és tiltakozási hullámot váltottak ki. Az ügyben megszólalt az amerikai alelnök, J. D. Vance is, aki óva intette Európát az öngyűlölet politikájától és a migránsok tömeges inváziójától. 

A brit állami műsorszolgáltató ezt követően taktikát váltott, és a Nowak halála nyomán kialakult tüntetéseket egyre gyakrabban szélsőjobboldali zavargásokként mutatta be. A BBC emellett tényellenőrző anyagok sorát publikálta, amelyek arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyhöz kapcsolódó dezinformációk miatt több rendőrt is fenyegetések értek. A történet később politikai dimenziót is kapott: Nigel Farage, a Reform UK vezetője is a bírálatok célkeresztjébe került, és megszólalásait több esetben kiforgatva idézték.

A BBC ugyanis azt állította, hogy Nigel Farage a gyilkosság kapcsán „fehér, hideg haragra” szólította fel honfitársait. Egy későbbi ügyvédi felszólítás nyomán azonban kiderült, hogy a politikus valójában csupán „tiszta, hideg haragról” beszélt. A közszolgálati műsorszolgáltató később elnézést kért a tévedésért, ez azonban aligha ellensúlyozta azokat a károkat, amelyeket a félrevezető állítás okozhatott.

Németországban is hasonló folyamatok figyelhetők meg, ahol a közszolgálati műsorszolgáltatókat bírálatok érték a gyilkosságról szóló tudósításaik miatt. A ZDF egyik kora esti hírműsorának június elején sugárzott riportja például azt emelte ki, hogy a rendőrség állítólagos hibái elleni tüntetéseket a „jobboldali szélsőségesként” jellemzett Tommy Robinson szervezte.

Valerie Krall, az ARD Londonból közvetítő riportere pedig odáig ment, hogy azt állította, Nowak meggyilkolását „aránytalanul felnagyítja a média” és „a politikusok”, valamint hangsúlyozta, hogy „nincs bizonyíték” arra, hogy a hatóságok diszkriminálnák a fehér briteket.

A lap szerint érdemes összevetni ezeket a tudósításokat azokkal, amelyek George Floyd halála nyomán kirobbant Black Lives Matter (BLM) megmozdulásokról készültek. Mindkét áldozat utolsó szavai a „nem kapok levegőt” voltak. Míg azonban a hónapokig tartó, helyenként erőszakba és randalírozásba torkolló BLM-tüntetésekről e médiumok jellemzően megértő hangnemben számoltak be, addig Henry Nowak halála kapcsán – a fenti példák szerint – még az alapvető szerkesztési normák betartása is kérdésessé vált. A lap szerint mindez a nyugati média kettős mércéjére utal.

Borítókép: Egy tüntető a Henry Nowak letartóztatásáról készült felvételek napvilágra kerülése után szervezett megmozduláson (Fotó: AFP)

 

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