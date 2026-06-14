Lecsapott az ítéletidő, kiadták a narancs riasztást + videó

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Tolnában fehérbe borult a táj a jégeső miatt, kidőlt fa akadályozta a vonatközlekedést.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 16:28
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A Bajáról 15 óra 14 perckor Székesfehérvárra elindult Gemenc InterRégió menetideje jelentősen nőhet, a vonat a fa előtt várakozik. A Dombóvárról Bajára tartó, Bátaszékről 15 óra 34 perckor továbbindult vonat csak Pörbölyig közlekedik. Az utasai menetrend szerinti Volán-járattal utazhatnak tovább Pörbölyről Baja, Szeged felé.

A Bajáról 16 óra 15 perckor Dombóvárra induló vonat Pörbölytől közlekedik. Odáig az utasok a Bajáról 16 óra 35 perckor Veszprémbe induló 1731/226-os busszal utazhatnak. Ezeken a buszokon elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Később közölték, hogy a vasúti sínre dőlt fát eltávolították, így

megindult a vonatforgalom,

a menetrend a Dombóvár–Bátaszék–Baja vonalon késő délután helyreállhat.

 

Villámárvizek is jöhetnek

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat. Ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott fokozottan figyeljünk a fák, fasorok, állványzatok közelében, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjünk.

Az úton lévőket is óvatosságra intik; autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni,

a villámárvizek komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.

Azt tanácsolják, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.

Zivatar idején kerülni kell a kilátókat, a villanyoszlopokat. Ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, akit pedig erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, amely legalább négy-öt méterre van a fák törzsétől.

Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.

Borítókép: Jégesővel érkezett a vihar Tolnában (Fotó: Teol/Rónai Gábor)

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