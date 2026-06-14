Lövések, gyújtogatás és káosz követte az NBA-bajnok Knicks ünneplését

A Knicks szombaton a döntő ötödik mérkőzésén 94–90-re győzte le a San Antonio Spurst, megszerezve első NBA-bajnoki címét több mint fél évszázad után. Bár a találkozót Texasban rendezték, a siker hírére New Yorkban tömegek lepték el az utcákat, hogy megünnepeljék a klub történelmi sikerét.

A csapat tulajdonosa, James Dolan már a mérkőzést követően nyugalomra intette a szurkolókat.

Tudatnunk kell mindenkivel New Yorkban, hogy tudjuk, ünnepelnek, és azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat

– mondta, félbeszakítva Josh Hart sajtótájékoztatóját.

Kérem, vigyázzanak magukra! Ne sérüljenek meg, és ne bántsanak senkit!

– figyelmeztetett.

Az ünneplés azonban hamar elfajult, amikor a bárokból és közös meccsnéző rendezvényekről kiáramló tömeg összecsapott a rendőrökkel Manhattan Midtown negyedében.

A Knicks bajnoki győzelme egy mámoros bulinak indult

Korábban írtunk arról, hogy New York a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz, és a torna döntőjét is az amerikai metropoliszban rendezik majd. A vb azonban egyelőre háttérbe szorult, hiszen a város az NBA-döntő lázában égett: a New York Knicks a San Antonio Spurs legyőzésével 53 év után ismét bajnoki címet szerzett, amit hatalmas ünneplés követett a Central Parkban.

Elszabadultak az indulatok

A New York-i rendőrség (NYPD) közlése szerint a tömeg az éjszaka előrehaladtával egyre erőszakosabbá vált, és számos rendkívül veszélyes incidens történt.

🚨Black Men Brutally Attack Innocent White Spurs Fan in Savage Street Beating Over Knicks Sports Rivalry



In shocking video from Manhattan streets, a group of black men jumped a white Spurs supporter after a Knicks game. They curb-stomped the helpless victim in a brutal crime… pic.twitter.com/jxfGlmIRx8 — AshleY (@Aku_700) June 9, 2026

Hajnali két óra körül lövésekről érkeztek bejelentések a 42. utca és a Broadway környékéről.

A lövések pánikot váltottak ki, az emberek fedezéket kerestek. A hatóságok szerint egy 17 éves fiút lábon lőttek, halálos áldozatról azonban nem érkezett jelentés.

A rendőrség négy késeléses és vágásos támadásról, magántulajdonban lévő járművek megrongálásáról, tömegverekedésekről, valamint a tömegben felrobbantott tűzijátékokról is beszámolt.

Több csoport a rendőri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elhagyni a helyszínt.