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Lövések, gyújtogatás és káosz követte az NBA-bajnok Knicks ünneplését

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Lövöldözés, felgyújtott buszok, megrongált rendőrautók és több tucat őrizetbe vétel árnyékolta be a New York Knicks történelmi bajnoki címének ünneplését. Miközben a szurkolók több mint fél évszázad után ünnepelhették kedvenc csapatuk újabb NBA-elsőségét, a város több pontján zavargások törtek ki. Az éjszaka során egy fiatalt meglőttek, tíz rendőr pedig megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 16:51
New York-i rendőrök
New York-i rendőrök Forrás: AFP
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A Knicks szombaton a döntő ötödik mérkőzésén 94–90-re győzte le a San Antonio Spurst, megszerezve első NBA-bajnoki címét több mint fél évszázad után. Bár a találkozót Texasban rendezték, a siker hírére New Yorkban tömegek lepték el az utcákat, hogy megünnepeljék a klub történelmi sikerét.

A csapat tulajdonosa, James Dolan már a mérkőzést követően nyugalomra intette a szurkolókat.

Tudatnunk kell mindenkivel New Yorkban, hogy tudjuk, ünnepelnek, és azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat

 – mondta, félbeszakítva Josh Hart sajtótájékoztatóját. 

Kérem, vigyázzanak magukra! Ne sérüljenek meg, és ne bántsanak senkit!

 – figyelmeztetett.

Az ünneplés azonban hamar elfajult, amikor a bárokból és közös meccsnéző rendezvényekről kiáramló tömeg összecsapott a rendőrökkel Manhattan Midtown negyedében.

A Knicks bajnoki győzelme egy mámoros bulinak indult

Korábban írtunk arról, hogy New York a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik házigazdája lesz, és a torna döntőjét is az amerikai metropoliszban rendezik majd. A vb azonban egyelőre háttérbe szorult, hiszen a város az NBA-döntő lázában égett: a New York Knicks a San Antonio Spurs legyőzésével 53 év után ismét bajnoki címet szerzett, amit hatalmas ünneplés követett a Central Parkban.

Elszabadultak az indulatok

A New York-i rendőrség (NYPD) közlése szerint a tömeg az éjszaka előrehaladtával egyre erőszakosabbá vált, és számos rendkívül veszélyes incidens történt. 

Hajnali két óra körül lövésekről érkeztek bejelentések a 42. utca és a Broadway környékéről.

A lövések pánikot váltottak ki, az emberek fedezéket kerestek. A hatóságok szerint egy 17 éves fiút lábon lőttek, halálos áldozatról azonban nem érkezett jelentés.

A rendőrség négy késeléses és vágásos támadásról, magántulajdonban lévő járművek megrongálásáról, tömegverekedésekről, valamint a tömegben felrobbantott tűzijátékokról is beszámolt.

Több csoport a rendőri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elhagyni a helyszínt.

Buszokat gyújtottak fel, rendőrautókat vertek szét

A zavargások egyik leglátványosabb epizódja öt sárga iskolabusz megrongálása és felgyújtása volt.

 A járműveket korábban arra használták, hogy a Brazília és Marokkó közötti világbajnoki labdarúgó-mérkőzés után a szurkolókat a Times Square-re szállítsák.

A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy ünneplők másznak fel a buszok tetejére, bejutnak azok belsejébe, és fényképeket készítenek. Az egyik jármű teljesen lángba borult, miközben körülötte emberek videózták és fotózták az eseményeket. 
A rendőrség szerint rendőrautók is célponttá váltak. Egyesek baseballütőkkel rongálták meg a járműveket, mások felugráltak rájuk, betörve a szélvédőket.

Tíz rendőr sérült meg

A helyzet kezelésére jelentős rendőri erőket vezényeltek Manhattanbe, köztük lovas rendőröket is. Feladatuk az volt, hogy az éjszaka folyamán feloszlassák a tömeget. A rendőrök több alkalommal is támadás célpontjává váltak. Az utcákon ünneplők közül többen forgalmi bójákat és üvegeket dobáltak feléjük. Az NYPD szerint tíz rendőr sérült meg. Egyet arcon ütöttek, egy másikat pedig üvegpalackkal találtak el.

A hatóságok összesen 63 embert vettek őrizetbe.

Az érintettekkel szemben rendőr elleni támadás, fegyver jogellenes birtoklása, szándékos rongálás, garázdaság, intézkedéssel szembeni ellenállás és a közigazgatási feladatok ellátásának akadályozása miatt indult eljárás.

Borítókép: New York-i rendőrök (Fotó: AFP)

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