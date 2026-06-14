Meghalt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója

Kezdeményezésére az ISZT támogatta a Magyar Elektronikus Könyvtárat és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szegedi informatikatörténeti kiállítását, de nemcsak építője, hanem őrzője is volt a magyar internet történetének. A 20. és 25. évfordulóra ő maga állította össze az ISZT történetének dokumentációját, amely a hazai internettörténet egyik legfontosabb forrása.

Miszori Attila, az ISZT elnöke emlékeztetett: „Martos Balázs minden döntésénél ott volt egy nagyon következetes mérce – mindig a .hu hosszú távú függetlenségét és a közösség érdekét tartotta szem előtt. Évtizedeken át sokunk mentora és példaképe volt” – fogalmazott az elnök.

Martos Balázst az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület és a .hu Nyilvántartó saját halottjának tekinti.