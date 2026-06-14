Elhunyt Somogyi Győző festőművész
Életének 83. évében elhunyt Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a nemzet művésze, az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, aki művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be a képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel – közölte az MMA Facebook-oldalán.
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