Szentek, királyok és Makovecz öröksége: különleges magyar kiállítás hódít Krakkóban
A kortárs magyar művészet egyik legátfogóbb nemzetközi bemutatkozásának ad otthont a következő hetekben Krakkó. A város patinás Művészetek Palotájában nyílt meg Az idő érintése című kiállítás, amely a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) képző- és iparművészeinek munkáiból válogat. A mintegy 800 négyzetméteren berendezett tárlat nemcsak a magyar művészeti élet sokszínűségét mutatja be, hanem a lengyel és a magyar nép évszázadokra visszanyúló kulturális kapcsolatait is megidézi.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!