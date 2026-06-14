A Hun kori pusztulásréteg leletei Tiszagyendáról című kiállítás már látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum Déli Kandallótermében.
Egy felégetett magyar falu, amelyet elsöpört a történelem
Mit hagy maga után egy történelmi fordulópont? Hogyan változtatja meg egy birodalom felemelkedése vagy egy népvándorlás egy egyszerű falu lakóinak életét? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Magyar Nemzeti Múzeum júniusi Hónap kincse kiállítása, amely egy rendkívüli régészeti lelőhely történetén keresztül enged bepillantást a hun kor és az azt követő évszázadok világába.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!