Poszt-trauma

Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

A történet mindig ugyanaz, csak a végén az egyszerű emberek isszák meg a levét, amíg az európai elit pezsgők és kaviárok mellett ünnepli a marhaságait.

2026. 03. 11. 7:20
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Egy különleges jelenséget figyelhetnek meg a szakemberek Magyarország nyugati határainál: egy anomália a téridőben megakadályozza, hogy eljussanak az információk Nyugat-Európába, ahol csupán évekkel később szokták felfedezni az üzenetet. Másra nem tudok gondolni azon kívül, hogy egy fadarab is elvezethetné az Európai Uniót és a legnagyobb európai hatalmakat, mert amit ezek művelnek korunk legnagyobb kihívásaival, az a leggagyibb tragikomédiába sem férne be.

Mindenesetre nagy bátorságra vall, hogy közvetlenül a választás előtt ismerte be Brüsszel, hogy Orbán Viktor kormányának végig igaza volt az atomenergiát illetően (is). Miután egy modernkori boszorkányüldözést lenyomott a finnyás elit az atomenergia ügyében, Ursula von der Leyen most hirtelen rájött, hogy az Európai Unió fájdalmas stratégiai hibát követett el akkor, amikor visszaszorította a nukleáris energia előállítását.

Nagyon okosan megszakértette azt is, hogy a mai modern világban az egyik legfontosabb és legégetőbb kérdés, hogy honnan fogunk annyi villamos energiát előállítani, amennyire szükség van. A kérdést megválaszolta néhány éve Orbán Viktor, csak az a fránya anomália a téridőben a határainkon…

Orbán Viktornak már megint igaza lett

Az EU most nem lenne több éves hátrányban a versenytársaival szemben, ha hallgat a legtapasztaltabb miniszterelnökére.

Orbán Viktor ugyanis már akkor azt szajkózta mindenütt, hogy a nukleáris energia biztonságos és kiszámítható forrás, ami kielégíti a mai modern ipar áramigényét, amikor a nyugati országok sorra kapcsolták le az atomerőműveiket.

A történet mindig ugyanaz, ha stratégiai kérdésekről van szó: adott egy probléma, amire Orbán Viktor megoldást kínál, majd Brüsszelből eltiporják és inkább a saját marhaságaik után vezetik az EU-t. Évekkel később pedig elkezdik ugyanazt mondani, amiért korábban megvetették és megbüntették a magyarokat, ráadásul évekkel visszaesünk a versenyben, szóval addigra már mindegy.

2015-ben Orbán Viktor volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy veszélyes dolog tömegesen, ellenőrizetlenül beengedni a bevándorlókat, mert nem tudni, milyen veszélyes alakok bújnak el közöttük. Még abban az évben megkezdődött egy súlyos terrorhullám Európában, százak életét kioltva.

A beérkezett migránsok több mint fele pedig nem hajlandó dolgozni, mert megkapja ugyanazt a pénzt, mint aki dolgozik. Majd most a németek, a franciák, a belgák, a hollandok Ursula von der Leyennel a vállukon döngetik a mellüket, hogy meg kell erősíteni az EU külső határait és gátat kell szabni az illegális migrációnak, mert baj van.

Az utóbbi napokban ütötte fel a fejét az energiaválság is Európában, ami rávilágított arra, hogy az olcsóbb orosz energia behozatalára szüksége van az egész kontinensnek. A háborújától függetlenül Oroszország egy megbízható, kiszámítható szerződéssel garantálta a jólétet, de Brüsszel ebben is inkább ideológiát követett, és évek óta azért tapossa a magyarokat, mert a kormány józanul látja a dolgokat. Most, hogy az iráni háború miatt megakadtak a nyugati olaj- és gázszállítmányok, hirtelen rá fognak jönni Brüsszelben is, hogy mégis kellene a vezetések orosz energia, különben nem lesz fűtött bársonyszék az Európai Bizottságban. 

 

Brüsszel a háborúban is melléfogott, Orbán Viktorra kellett volna hallgatni

Nem volt ez másképpen az orosz–ukrán háborúval sem. A magyar kormány már a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt azt mondta, a tárgyalóasztalnál kell lezárni a vitát, mert bárminemű háború az oroszokkal veszett fejsze nyele. Azt a hibát pedig végképp nem szabad elkövetni, hogy az EU fegyverrel, pénzzel, bármivel beszáll a háborúba. A többi már történelem lenne, ha nem nyögnénk azóta is minden áldott nap a brüsszeli elit nagyképű, pökhendi, ideológiától vezérelt döntéseit. Ma már ők is látják, hogy a háború szétszakította az európai gazdaságot, csak hát már nincs mit tenni. Már azt is látják, hogy a békét orosz–amerikai tárgyalásokkal lehet elérni – igaz, két-három éve ezérta kijelentésért még máglyán égették volna el Brüsszel főterén Orbán Viktort.

