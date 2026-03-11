Fájdalmas vallomással üzentek Brüsszelből a választás előtt Orbán Viktornak, ezt senki sem teszi ki az ablakba

Egy különleges jelenséget figyelhetnek meg a szakemberek Magyarország nyugati határainál: egy anomália a téridőben megakadályozza, hogy eljussanak az információk Nyugat-Európába, ahol csupán évekkel később szokták felfedezni az üzenetet. Másra nem tudok gondolni azon kívül, hogy egy fadarab is elvezethetné az Európai Uniót és a legnagyobb európai hatalmakat, mert amit ezek művelnek korunk legnagyobb kihívásaival, az a leggagyibb tragikomédiába sem férne be.

Mindenesetre nagy bátorságra vall, hogy közvetlenül a választás előtt ismerte be Brüsszel, hogy Orbán Viktor kormányának végig igaza volt az atomenergiát illetően (is). Miután egy modernkori boszorkányüldözést lenyomott a finnyás elit az atomenergia ügyében, Ursula von der Leyen most hirtelen rájött, hogy az Európai Unió fájdalmas stratégiai hibát követett el akkor, amikor visszaszorította a nukleáris energia előállítását.

Nagyon okosan megszakértette azt is, hogy a mai modern világban az egyik legfontosabb és legégetőbb kérdés, hogy honnan fogunk annyi villamos energiát előállítani, amennyire szükség van. A kérdést megválaszolta néhány éve Orbán Viktor, csak az a fránya anomália a téridőben a határainkon…

Orbán Viktornak már megint igaza lett

Az EU most nem lenne több éves hátrányban a versenytársaival szemben, ha hallgat a legtapasztaltabb miniszterelnökére.

Orbán Viktor ugyanis már akkor azt szajkózta mindenütt, hogy a nukleáris energia biztonságos és kiszámítható forrás, ami kielégíti a mai modern ipar áramigényét, amikor a nyugati országok sorra kapcsolták le az atomerőműveiket.

A történet mindig ugyanaz, ha stratégiai kérdésekről van szó: adott egy probléma, amire Orbán Viktor megoldást kínál, majd Brüsszelből eltiporják és inkább a saját marhaságaik után vezetik az EU-t. Évekkel később pedig elkezdik ugyanazt mondani, amiért korábban megvetették és megbüntették a magyarokat, ráadásul évekkel visszaesünk a versenyben, szóval addigra már mindegy.

2015-ben Orbán Viktor volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy veszélyes dolog tömegesen, ellenőrizetlenül beengedni a bevándorlókat, mert nem tudni, milyen veszélyes alakok bújnak el közöttük. Még abban az évben megkezdődött egy súlyos terrorhullám Európában, százak életét kioltva.

A beérkezett migránsok több mint fele pedig nem hajlandó dolgozni, mert megkapja ugyanazt a pénzt, mint aki dolgozik. Majd most a németek, a franciák, a belgák, a hollandok Ursula von der Leyennel a vállukon döngetik a mellüket, hogy meg kell erősíteni az EU külső határait és gátat kell szabni az illegális migrációnak, mert baj van.