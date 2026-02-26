Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem

Amikor érkezik az értesítés, hogy Jámbor András posztolt valamit a Facebookra, úgy felcsillan a szemem, mint amikor egy új mozifilm előzetese érkezik az internetre. A baloldal ügyeletes megmondóembere ugyanis annyira pitizni akar Magyar Péter kegyeiért, hogy közben folyamatosan hátba szúrja, belerúg egyet, majd még a földön fekve megtapossa – pedig szegénykém csak segíteni akar.

Nos, minden baloldalinak azt kívánom, hogy segítsen neki Jámbor András!

A többszörösen megbukott és különböző csúnyaságokkal nyakon csípett Jámbor újra megpróbálta megvédeni Magyar Pétert, remélve, hogy a választás után kap némi alamizsnát, pozíciót, szerződést, pénzt, akármit. Azt hagyjuk, hogy a helyesírás, az ékezetek használata nagy igyekezetében nem jött össze, ami ennél sokkal szembetűnőbb, hogy Magyar Péter teljes érdektelenségbe fulladt albertirsai fellépését sikerült tovább rondítania. Pedig már senki nem beszélt róla.

Szerinte az alábbi fotón ezernél is több ember látható, akik Magyar Pétert hallgatják. Jámbor szerint azért tűnik kevésnek, mert az űrből fotózták. Az űrből, értik?

Jámbor ennél is tovább szaladt, egyenesen abba a bizonyos erdőbe: mivel itt ezernél is többen voltak kint, az olyan, mintha országosan hétszázezer ember menne ki miatta. Régen volt már az iskola, na.

Képtelen hazugságok Magyar Péter kegyeiért

Legközelebb majd azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy a sajtó kiradírozta a fotóról a többi százezer jelenlévőt, majd fákat, házakat, bokrokat meg autókat szerkesztett a helyükre? Vagy a Tisza áradása immár nemcsak feltartóztathatatlan, hanem gravitációs jelenség?

A helyi lakosok darabokra szedték Jámbort, és tájékoztatták arról, hogy ezen a téren bizony nemhogy ezer, de még feleannyi ember se férne el.

Ez a fotó lehetne egy gimis osztálykiránduláson készült csoportkép is, hiszen még az MSZP majálisán is többen vannak, mint a tiszás rendezvényeken. Nem csoda, az emberek nem szeretik, ha átverik őket, azt meg végképp nem díjazzák, ha előre elmondják nekik, hogy hazudnak nekik.