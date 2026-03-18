Hétszáz forint is lehetne a dízel ára – ezt fogja vissza a védett üzemanyagár

A világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára, és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, amely helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád nehezíti. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánynak a magyar családok, vállalkozások, gazdálkodók és fuvarozók érdekei az elsők, ezért azonnal cselekedtek annak érdekében, hogy kivédjék a negatív világpiaci hatásokat, és védett üzemanyagárat vezettek be.

Fotó: AFP

Mit is jelent a védett üzemanyagár?

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a közel-keleti háború kitörése után azonnal bevezette a védett üzemanyagárakat, ami azt jelenti, hogy:

a benzin esetében literenkénti 595 forinton,

a gázolaj esetében pedig literenkénti 615 forinton

rögzítették az árakat.

Ennyibe került az üzemanyag tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is – szögezte le. Hozzátette: „Megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdálkodókat és fuvarozókat!”

Amennyiben a kormány nem lépett volna időben, Magyarországon ma a piaci árak alapján:

a benzinért már literenként 651 forintot, autópályán 701 forintot,

a dízelért pedig már 698 forintot, autópályán 748 forintot

kellene fizetni.

Eközben Európában még drasztikusabb a helyzet: Franciaországban, Olaszországban hétszáz forint feletti, Németországban és Dániában nyolcszáz forint feletti, míg Hollandiában majdnem ezer forint a benzin literenkénti ára. A védett magyar üzemanyagárak tehát továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál – szögezte le Nagy Márton.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta:

rendelkezésre állnak a stratégiai készletek,

uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

A szakminiszter szerint, a jelenlegi helyzetben gyors és határozott lépésekre van szükség, a Barátság kőolajvezetéket meg kell nyitni. Mint írta, a kormány nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy a politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.