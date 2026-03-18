Hétszáz forint is lehetne a dízel ára – ezt fogja vissza a védett üzemanyagár

Tovább emelkedik a kőolaj világpiaci ára, amelynek hatása már az üzemanyagok piacán is érezhető. A környező országokban a lakosság szembesül a drágulással, ahol az árak átszámítva már a nyolcszáz-kilencszáz forintos szintet közelítik. Magyarországon ugyanakkor a hatóságilag rögzített ár érdemben mérsékli a növekedés ütemét: a gázolaj literenkénti ára ma már megközelítené a hétszáz forintot, ha nem lenne érvényben a 615 forintos védett üzemanyagár.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 9:33
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A világpiacon brutálisan megugrott az olaj ára, és Európa-szerte elszálltak az üzemanyagárak, amely helyzetet Magyarországon az ukrán olajblokád nehezíti. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánynak a magyar családok, vállalkozások, gazdálkodók és fuvarozók érdekei az elsők, ezért azonnal cselekedtek annak érdekében, hogy kivédjék a negatív világpiaci hatásokat, és védett üzemanyagárat vezettek be.

A magyar kormány védett üzemanyagárakkal és adócsökkentéssel garantálja a családok biztonságát
Fotó: AFP

Mit is jelent a védett üzemanyagár?

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a közel-keleti háború kitörése után azonnal bevezette a védett üzemanyagárakat, ami azt jelenti, hogy:

  • a benzin esetében literenkénti 595 forinton,
  • a gázolaj esetében pedig literenkénti 615 forinton 

rögzítették az árakat. 

Ennyibe került az üzemanyag tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is – szögezte le. Hozzátette: „Megvédjük a magyar családokat, vállalkozásokat, gazdálkodókat és fuvarozókat!”

Amennyiben a kormány nem lépett volna időben, Magyarországon ma a piaci árak alapján:

  • a benzinért már literenként 651 forintot, autópályán 701 forintot,
  • a dízelért pedig már 698 forintot, autópályán 748 forintot

kellene fizetni. 

Eközben Európában még drasztikusabb a helyzet: Franciaországban, Olaszországban hétszáz forint feletti, Németországban és Dániában nyolcszáz forint feletti, míg Hollandiában majdnem ezer forint a benzin literenkénti ára. A védett magyar üzemanyagárak tehát továbbra is jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál – szögezte le Nagy Márton.

A kormány nemcsak bevezette a védett árat, hanem a teljes ellátási láncot stabilizálta:

  • rendelkezésre állnak a stratégiai készletek,
  • uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

A szakminiszter szerint, a jelenlegi helyzetben gyors és határozott lépésekre van szükség, a Barátság kőolajvezetéket meg kell nyitni. Mint írta, a kormány nem engedi, hogy a háborúk, a nemzetközi nyomás vagy a politikai zsarolás árát a magyar családok, vállalkozások, gazdák vagy fuvarozók fizessék meg.

Ebben a kiélezett helyzetben ezért különösen veszélyes a Tisza Párt politikusainak nyilatkozatai, amelyek az orosz olajról való leválásról, sőt a magyar olajcég, a Mol struktúrájának és vezetésének átalakításáról szólnak. Legutóbb Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt második emberének a Politico újságnak adott nyilatkozata volt ilyen. A portál arról írt, hogy amikor éppen a globális olajválság fenyegeti egész Európát, a Tisza teljesen átalakítaná a Mol vezetői és tulajdonosi struktúráját, vezetőket rúgnának ki csak politikai megfontolásból. Kiderült az is, hogy mindezt milyen célból tennék. Erről azt mondta Tarr Zoltán, hogy bár a tulajdonosi szerkezet nehezen változtatható kétharmados többség nélkül, a vállalat stratégiáját könnyebb lesz módosítani. 

A Tisza megállítja a Mol orosz olajimportját, mindezt olyan geopolitikai helyzetben, amikor az uniós politikusok láthatóan még a jövő hetet sem látják tisztán. – A választás után is harcolni kell az olcsó orosz kőolajért, s a jelenlegi nemzeti szuverén kormány kész is erre, azonban ha a Tisza Párt nyer, akkor nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, és akkor vége a rezsicsökkentésnek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Salgótarjánban. A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon kijelentette: Ukrajnának érdeke, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, amelyik nem akadályozza Európa hadba lépését, az európai emberek pénzének elküldését és az ország integrációját. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

