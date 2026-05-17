Hajnali drónháború Moszkva felett: házak gyulladtak ki, rengeteg a sérült a becsapódások után + videó

Ukraine launched drone strikes targeting Russian oil infrastructure. pic.twitter.com/dv6u3tFDLR — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

Himkiben egy nő meghalt, miután egy drón becsapódott egy magánházba. Egy másik személy a romok alatt van. A mentők és a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak

– áll a hivatalos közleményben.

Az előzetes adatok szerint tizenkét ember sérült meg az ukrán dróntámadásokban Moszkva térségében. A légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg a régióban. Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy az ukrán erők hat órán át próbálták támadni az orosz célpontokat, de a légvédelmi rendszerek több tucat ukrán drónt lőttek le a Fekete-tenger, az Azovi-tenger, valamint több stratégiai jelentőségű térség felett.

Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak.

Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. A RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a légvédelmi rendszerek és az elektronikai hadviselési egységek több mint negyven drónt semmisítettek meg a régió felett. Korábban Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy két, a főváros felé tartó drónt is lelőttek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)