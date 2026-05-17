A Naro-Fominszki járáshoz tartozó Szubbotino faluban egy drón egy magánházra zuhant, és az infrastruktúrát is találat érte.
Hajnali drónháború Moszkva felett: házak gyulladtak ki, rengeteg a sérült a becsapódások után + videó
Hárman meghaltak a Moszkva elleni éjszakai ukrán dróntámadásban. Az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg, de a lehulló roncsok lakóházakat rongáltak meg. A támadásban legalább tizenkét ember megsérült.
Himkiben egy nő meghalt, miután egy drón becsapódott egy magánházba. Egy másik személy a romok alatt van. A mentők és a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak
– áll a hivatalos közleményben.
Az előzetes adatok szerint tizenkét ember sérült meg az ukrán dróntámadásokban Moszkva térségében. A légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg a régióban. Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy az ukrán erők hat órán át próbálták támadni az orosz célpontokat, de a légvédelmi rendszerek több tucat ukrán drónt lőttek le a Fekete-tenger, az Azovi-tenger, valamint több stratégiai jelentőségű térség felett.
Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak.
Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. A RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a légvédelmi rendszerek és az elektronikai hadviselési egységek több mint negyven drónt semmisítettek meg a régió felett. Korábban Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy két, a főváros felé tartó drónt is lelőttek.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
