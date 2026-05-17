ukrán dróntámadásMoszkvavédelmi minisztériumorosz-ukrán háború

Hajnali drónháború Moszkva felett: házak gyulladtak ki, rengeteg a sérült a becsapódások után + videó

Hárman meghaltak a Moszkva elleni éjszakai ukrán dróntámadásban. Az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg, de a lehulló roncsok lakóházakat rongáltak meg. A támadásban legalább tizenkét ember megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 8:36
Hajnali drónháború Moszkva felett: házak gyulladtak ki, rengeteg a sérült a becsapódások után Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Naro-Fominszki járáshoz tartozó Szubbotino faluban egy drón egy magánházra zuhant, és az infrastruktúrát is találat érte. 

Himkiben egy nő meghalt, miután egy drón becsapódott egy magánházba. Egy másik személy a romok alatt van. A mentők és a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak

– áll a hivatalos közleményben.

Az előzetes adatok szerint tizenkét ember sérült meg az ukrán dróntámadásokban Moszkva térségében. A légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt semmisített meg a régióban. Lapunk szombaton arról is beszámolt, hogy az ukrán erők hat órán át próbálták támadni az orosz célpontokat, de a légvédelmi rendszerek több tucat ukrán drónt lőttek le a Fekete-tenger, az Azovi-tenger, valamint több stratégiai jelentőségű térség felett.

Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak. 

Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. A RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a légvédelmi rendszerek és az elektronikai hadviselési egységek több mint negyven drónt semmisítettek meg a régió felett. Korábban Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy két, a főváros felé tartó drónt is lelőttek.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Nincs menekvés a front elől: katonai szolgálat és behívók várnak az ukrán orvosokra

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter dedós mondókával támad. Van még lejjebb?

Felhévizy Félix avatarja

Helló, szia, szevasz…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu