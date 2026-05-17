Trump Pekingben tárgyalt, az EU Moszkva felé nyitna, miközben hantavíruspánik tört ki Európában – heti összefoglaló

Amerikai–kínai egyeztetés volt Pekingben, Európa újranyitná a diplomáciai csatornákat az orosz vezetés irányába, Moszkva elmondta, mit vár el Kijevtől az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeként; júliustól beengedik az influenszereket az uniós csúcstalálkozókra, a Munkáspárt leszerepelt a brit választáson, és hantavíruspánik tört ki Európában.

2026. 05. 17. 1:07
A hét folyamán egy másik név is felmerült mint lehetséges közvetítő Oroszország és Európa között. Angela Merkel volt német kancellár személyesen ismeri az orosz és az ukrán elnököt, és évek óta távol van a napi politikától – éppen ezért tartják sokan az egyik legalkalmasabb jelöltnek az orosz–ukrán háború lezárásához.

Kallas hétfőn arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek még májusban megvitatják az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a kérdés a ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre május 27–28-án.

Mielőtt Oroszországgal tárgyalnánk, először egymás között kell megbeszélnünk, hogy miről akarunk velük tárgyalni

 – mondta újságíróknak. 

A Kreml szóvivője nyilatkozott

Az orosz elnöki szóviő, Dmitrij Peszkov nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárásáról és a béketárgyalások esetleges újraindításáról. Moszkva álláspontja világos, a tűzszünet lejárta után folytatódik a különleges katonai művelet Oroszország céljainak eléréséig. Peszkov hangsúlyozta, hogy a tartós békéhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket Moszkva régóta elvár Kijevtől.

Támadnak az influenszerek

A júliusi uniós csúcson már nemcsak az akkreditált sajtó, hanem TikTok-tartalomgyártók is feltűnhetnek a zárt folyosókon. Az új program célja, hogy a tanács tevékenységéről olyan rétegeket is tájékoztassanak, amelyeket a hagyományos csatornákon keresztül nehéz elérni. 

Összességében elmondható, hogy

  • a projekt kísérleti jelleggel indul júliusban,
  • célja egy olyan rétegek elérése, amelyek hagyományos csatornákon keresztül nem értesülnek a tanácsülésekről,
  • eseményenként legfeljebb 10 influenszer kaphat meghívást,
  • bár belépést nyernek az eseményekre, kérdéseket nem tehetnek fel (nem kapnak újságírói akkreditációt).

Trumpnak nem tetszett Teherán javaslata

A törékeny amerikai–iráni tűzszünet, amelynek létrehozásában Pakisztán is aktívan közreműködött, egyre inkább veszélybe kerül. Donald Trump amerikai elnök azt mondta: az egy hónapja létrejött fegyvernyugvás épp hogy érvényben van. Irán legújabb békejavaslatát egy rakás szemétnek nevezte, amelyet még végig sem olvasott. A békefolyamat megakadt, hiszen a két fél álláspontja merőben eltér. Trump elnök a kínai látogatásától várta az áttörést.

Hszi Csin-ping elnök személyesen ajánlotta fel segítségét Donald Trumpnak az iráni helyzet rendezéséhez.

Diplomáciai konfliktus bontakozott ki Pakisztán körül, miután az iráni–amerikai béketárgyalásokban közvetítői szerepet betöltő országot olyan vádak érték, hogy iráni vadászgépeket rejtett el. Pakisztán visszautasította a vádakat.

A Munkáspárt leszerepelt a választáson, a képviselők Starmer távozását sürgetik

A brit belpolitikai válság tovább mélyül: egyre több munkáspárti képviselő és kormányzati szereplő sürgeti Keir Starmer brit miniszterelnök távozását. A miniszterelnök hétfői beszéde nem tudta csillapítani a párton belül uralkodó konfliktust, a keddi kabinetülés után újabb miniszterek mondtak le.

A háttérben a Munkáspárt súlyos helyhatósági választási veresége áll, illetve az, hogy a brit kormányfő kihívta pártbéli riválisait, hogy próbálják meg leváltani.

A kiszivárgott hírek szerint a Starmer távozását sürgetők leginkább Andy Burnhamet (Manchester munkáspárti polgármesterét) látnák szívesen a miniszterelnöki székben.

Hantavíruspánik Európában

Franciaországban már 22 embert figyelnek meg, miközben egy párizsi beteget lélegeztetőgépre kapcsoltak súlyos tüdő- és szívproblémák miatt. A fertőzéstől a tünetek jelentkezéséig akár nyolc hét is eltelhet, így a WHO figyelmeztetése szerint az esetek száma tovább nőhet. Az érintett országok szigorú karanténnal és folyamatos megfigyeléssel reagálnak; az Egyesült Államokban például 42 napos karantén vár a gyanús tüneteket mutató utasokra. Egyre több nemzet kényszerül drasztikus óvintézkedésekre a hantavírus megfékezése érdekében.

A nemzetközi riasztást egy Antarktiszról érkező luxushajó, az MV Hondius robbantotta ki, amelynek fedélzetén az Andok-törzzsel (a hantavírus rendkívül veszélyes dél-amerikai változatával) fertőződtek meg az utasok. A vírus azért okoz pánikot a hatóságok körében, mert a fertőzöttek 12 különböző országból származnak, és többségük még a karanténintézkedések előtt hazautazott.

Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre semmi nem utal nagyobb járvány kialakulására.

Borítókép: Kínai–amerikai egyeztetés Pekingben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekalkotmánybíróság

A jegyzőkönyv, ami soha nem ér véget – avagy „Üdv a rendszerváltásban, ami inkább durva módszerváltás”

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Amit tegnap láttunk, inkább az a fajta humor, amitől még a strasbourgi bírák is felnéznek a papírjaikból, és azt mondják: „Komolyan?”

