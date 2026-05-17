Trump Pekingben tárgyalt, az EU Moszkva felé nyitna, miközben hantavíruspánik tört ki Európában – heti összefoglaló

Kallas hétfőn arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek még májusban megvitatják az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a kérdés a ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre május 27–28-án.

Mielőtt Oroszországgal tárgyalnánk, először egymás között kell megbeszélnünk, hogy miről akarunk velük tárgyalni

– mondta újságíróknak.

A Kreml szóvivője nyilatkozott

Az orosz elnöki szóviő, Dmitrij Peszkov nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárásáról és a béketárgyalások esetleges újraindításáról. Moszkva álláspontja világos, a tűzszünet lejárta után folytatódik a különleges katonai művelet Oroszország céljainak eléréséig. Peszkov hangsúlyozta, hogy a tartós békéhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket Moszkva régóta elvár Kijevtől.