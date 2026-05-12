Hamarosan eláraszthatják a TikTokot és a YouTube-ot az EU-csúcsokról készült influenszer-sztorik

A brüsszeli források is megerősítették, hogy a júliusi uniós csúcson már nemcsak az akkreditált sajtó, hanem TikTok-tartalomgyártók is feltűnhetnek a zárt folyosókon. Az Európai Tanács vezetése a fiatalok elérését célozta meg a kísérleti programmal, a diplomaták egy része azonban értetlenkedve fogadta a javaslatot, amely kérdezési jog nélkül engedné be az influenszereket a sajtó képviselői közé.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 9:11
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Nagyon olyan volt a helyzet, mint a klasszikus dinamika, amikor a teremben lévő boomer azt hiszi, hogy egy rendkívül új és érdekes ötletet dobott be, a többiek pedig kérdésekkel szétlövik azt

– mondta az egyik nyilatkozó. Sok uniós tisztviselő hangsúlyozta azonban, hogy a kezdeményezében nem látja a hozzáadott értéket. Nem mindenki volt azonban teljesen elutasító, az egyik, influenszer-kezdeményezést támogató diplomata szerint az uniós tagállamok dönthetnek majd arról, mely tartalomgyártók kapnak majd belépést. 

Összességében tehát elmondható, hogy

  • a projekt kísérleti jelleggel indul júliusban,
  • célja egy olyan réteg elérése, akik hagyományos csatornákon keresztül nem értesülnek a tanácsülésekről,
  • eseményenként legfeljebb 10 influenszer kaphat meghívást,
  • bár belépést nyernek az eseményre, kérdéseket nem tehetnek fel (nem kapnak újságírói akkreditációt).

A Tanács nem az első intézmény, amely influenszerekkel való együttműködést javasol. Az Európai Bizottság korábban már nyitott feléjük, Ursula von der Leyen többször is leült tartalomgyártókkal beszélgetni, és tavaly meg is hívta őket az Unió helyzetéről szóló beszédére. Az EU 2024-ben már adott ki egy sajtóközleményt az influenszerekkel kapcsolatban és több ajánlást is megfogalmaztak a tagállamok kormányainak, például, hogy lépjenek kapcsolatba a tartalomgyártókkal annak érdekében, hogy tisztában legyenek a szerepükkel és a rájuk vonatkozó jogszabályokkal, valamint az influenszerek felelősségteljes magatartásának előmozdítását célzó eszközök kidolgozására szólították fel a Bizottságot.

