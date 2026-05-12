Hamarosan eláraszthatják a TikTokot és a YouTube-ot az EU-csúcsokról készült influenszer-sztorik

A Tanács nem az első intézmény, amely influenszerekkel való együttműködést javasol. Az Európai Bizottság korábban már nyitott feléjük, Ursula von der Leyen többször is leült tartalomgyártókkal beszélgetni, és tavaly meg is hívta őket az Unió helyzetéről szóló beszédére. Az EU 2024-ben már adott ki egy sajtóközleményt az influenszerekkel kapcsolatban és több ajánlást is megfogalmaztak a tagállamok kormányainak, például, hogy lépjenek kapcsolatba a tartalomgyártókkal annak érdekében, hogy tisztában legyenek a szerepükkel és a rájuk vonatkozó jogszabályokkal, valamint az influenszerek felelősségteljes magatartásának előmozdítását célzó eszközök kidolgozására szólították fel a Bizottságot.

