Össztűz alá került az ukrán influenszer-politikus: miközben adományokat gyűjt, a tengerparton piheni ki a fáradalmait

Közösségi médiás profiljára és volt főnöke korrupciós botrányaira hivatkozva került a célkeresztbe Alina „Mercedes” Mihajlova. Miközben az influenszer adományokat gyűjt a hadikórházaknak, Instagram-oldalán kaliforniai pálmafákról és spanyol tengerpartokról megosztott posztok sorakoznak. Egy ukrán blogger kérdéseket szegezett a volt kijevi képviselőnőnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 12:03
Alina Mihajlova április végén Kaliforniában nyaralt Forrás: Instagram
Olesko X-oldalán a következő kérdéseket szegezte a képviselőnek:

  • Alina Mihajlova, mit gondol Umerov korrupciójáról – akinek az asszisztense volt – és a nyilvánosságra került szalagokról? 
  • Mit gondol Zelenszkij palotáiról, miközben önnek adományokat kell gyűjtenie a katonai kórház számára? Ráadásul ön kezet is fogott Zelenszkijjel és dicsérte őt. 
  • Alina Mercedes: 399 story a pihenésről.

Kicsoda Alina (Mercedes) Mihajlova?

Teljes nevén Alina Arturivna Mihajlova, ukrán politikai aktivista, politikus, önkéntes katona és influenszer. 1994-ben született Dnyipróban és 2018-ban Kijevben szerzett mesterdiplomát politológia szakon. 2016 szeptemberétől önkéntes katonaként szolgált az ukrán hadseregben. Végül 2020. október 25-én a Kijevi Városi Tanács képviselőjévé választották a Hang (Holosz) párt színeiben. 

Az orosz–ukrán háború 2022. február 24-i kitörését követően az Ukrán Fegyveres Erők kötelékébe, a Da Vinci farkasai 1. önálló gépesített zászlóaljhoz került.

Áprilisban Kaliforniában nyaralt a volt képviselő

Tavaly októberben az influenszer a spanyolországi nyaralásáról is osztott meg fotókat:

Tavaly márciusban szintén egy tengerpartról, Nagy-Britanniából adott hírt magáról:

 Borítókép: Alina Mihajlova április végén Kaliforniában nyaralt (Forrás: Instagram)

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 2.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
