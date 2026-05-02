Össztűz alá került az ukrán influenszer-politikus: miközben adományokat gyűjt, a tengerparton piheni ki a fáradalmait

Kicsoda Alina (Mercedes) Mihajlova?

Teljes nevén Alina Arturivna Mihajlova, ukrán politikai aktivista, politikus, önkéntes katona és influenszer. 1994-ben született Dnyipróban és 2018-ban Kijevben szerzett mesterdiplomát politológia szakon. 2016 szeptemberétől önkéntes katonaként szolgált az ukrán hadseregben. Végül 2020. október 25-én a Kijevi Városi Tanács képviselőjévé választották a Hang (Holosz) párt színeiben.

Az orosz–ukrán háború 2022. február 24-i kitörését követően az Ukrán Fegyveres Erők kötelékébe, a Da Vinci farkasai 1. önálló gépesített zászlóaljhoz került.

