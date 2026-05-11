A finn elnök szerint itt az ideje, hogy Európa a kezébe vegye a sorsát és tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal

A finn elnök szerint Európának közvetlen tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal, mivel az Egyesült Államok politikája nem tükrözi az európai érdekeket. Stubb ugyanakkor pesszimistán látja a helyzetet, és szerinte kis esély van arra, hogy még idén békemegállapodás szülessen Ukrajna és Oroszország között.

2026. 05. 11. 18:06
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Az Európai Unió tárgyalásokat akar kezdeni

Korábban az Európai Tanács elnöke, António Costa kijelentette, hogy az Európai Uniónak megvan a lehetősége arra, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal. Elmondása szerint ezt támogatná Volodimir Zelenszkij is. Costa megjegyezte, hogy az EU el fogja kerülni a beavatkozást abba a folyamatba, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vezet. Ugyanakkor elismerte, hogy 

a Kreml részéről nem érkezett semmilyen jelzés arra vonatkozóan, hogy Vlagyimir Putyin kész lenne-e tárgyalóasztalhoz ülni az EU bármely képviselőjével.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov később kijelentette, hogy Putyin kész tárgyalni bárkivel, beleértve az európaiakat is. Hozzátette, hogy az első lépést az európai kormányoknak kell megtenniük, mivel 2022-ben, az Ukrajna elleni háború kitörését követően ők szakították meg a kapcsolatot Moszkvával.

Kallas elmondta, hogy mikor mérlegelik a tárgyalások lehetőségét

A Commonspace.eu beszámolója szerint Kaja Kallas hétfőn arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek még május hónapban megvitatják az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a kérdés a ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre május 27–28-án.

Mielőtt Oroszországgal tárgyalnánk, először egymás között kell megbeszélnünk, hogy miről akarunk velük tárgyalni

 – mondta Kallas újságíróknak. Elmondása szerint a ciprusi találkozón azt is megvitatják majd, miként lehetne megakadályozni Oroszország állandó támadásait szomszédjai ellen.

Engedményekre van szükség az orosz fél részéről is

 – mondta Kallas. Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontja szerint a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehet alkalmas jelölt Európa képviseletére, indoklása szerint

az európaiaknak olyan vezetőt kellene választaniuk, akiben megbíznak, és egyben olyat, aki nem mondott rosszat Oroszországról.

Kallas elutasította ezt az elképzelést, arra hivatkozva, hogy Schröder „az asztal mindkét oldalán ülne”, mivel orosz állami vállalatoknak lobbizik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
