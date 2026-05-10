OroszországUkrajnaorosz-ukrán háború

Moszkva szerint Ukrajna több ezer esetben sértette meg a fegyverszüneti megállapodást

Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg több ezer alkalommal sértette meg a győzelem napjára meghirdetett tűzszünetet, ukrán drón- és tüzérségi támadások érték az orosz állásokat és civil célpontokat is. A harcok a fegyvernyugvás bejelentése ellenére sem csillapodtak, Ukrajnában ugyancsak több halálos áldozattal járó orosz támadásokról számoltak be.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 6:37
Katona gránátvetővel Forrás: AFP
Az ukrán hadsereg 8970 alkalommal sértette meg a győzelem napja alkalmából meghirdetett tűzszünetet, amelynek kezdetét Moszkva péntek nulla órának tekinti

 – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A szombaton kiadott orosz hadijelentés szerint az ukrán fegyveres erők drónokkal és tüzérséggel támadtak orosz hadállásokat és 18 régióban polgári célpontokat is. Az összefoglaló a tüzérségi lövegekkel, sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és harckocsikkal végrehajtott csapások számát 1173-ban, a pilóta nélküli repülőgépekkel véghez vittekét pedig 7151-ben adta meg. A moszkvai katonai tárca szerint az ukrán fél a frontokon 12 támadást kísérelt meg.

A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg arányosan reagált, válaszcsapást mérve sorozatvetők, tüzérségi lövegek és aknavetők tüzelőállásaira, valamint drónok vezérlőállásait és indítóhelyeit megsemmisítve.

A minisztérium szerint az orosz fél operatív-taktikai légierővel, pilóta nélküli csapásmérő légi járművel, rakétával vagy tüzérséggel nem támadott. Az összefoglaló értelmében az ukrán hadsereg az elmúlt nap folyamán mintegy 880 katonát, két harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet veszített. Az orosz légvédelem nyolc irányított légibombát, egy HIMARS rakétát és 467 drónt semmisített meg, a Fekete-tengeri flotta pedig két, legénység nélküli motorcsónakot.

A Brjanszk megyei Borscsovo községben megsebesült egy civil FPV-drón támadásában.

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken szombattól kezdődő háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között, amelyhez kapcsolódva a felek ezer-ezer hadifoglyot is kicserélnek. Mind Kijev, mind Moszkva elfogadta a fegyvernyugvást, de Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombaton az RT tévének nyilatkozva közölte: arról nem volt megállapodás, hogy a tűzszünet három napig fog tartani. Usakov elmondta, hogy az orosz–amerikai–ukrán rendezési tárgyalások szünetelnek, és nincs megállapodás a következő forduló időpontjáról.

Ukrajna szintén orosz támadásokról számolt be

Életét vesztette egy 70 éves férfi és 49 éves fia egy péntek esti orosz dróntámadásban az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében – közölte szombaton az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat. A közlemény szerint az orosz erők egy falut támadtak az ukrán–orosz államhatár közelében. Egy mezőgazdasági üzemet ért csapás, aminek következtében az kigyulladt. Ivan Fedorov, a délkeleti Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy egy orosz FPV-drón eltalált egy személyautót. A helyszínen meghalt a 67 éves sofőr. További két utas – egy 62 éves férfi és egy 61 éves nő – megsebesült, már kórházban vannak.

A keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzói hivatala közölte, hogy a régiót ért orosz támadásokban életét vesztette két ember, egy pedig súlyosan megsebesült. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország még a szombat hajnaltól meghirdetett tűzszünet előtt, pénteken 18 órától kezdődően egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 43 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 34 ellenséges drónt le tudott lőni, illetve meg tudott zavarni, de a rakéta és kilenc csapásmérő drón célba talált hat helyszínen, valamint lezuhanó roncsok két helyen csapódtak be.

Borítókép: Katona gránátvetővel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
