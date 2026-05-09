Új házelnököt választott a parlament, visszakerül az EU-zászló az Országházra + videó

Zelenszkij stílusa kiverte a biztosítékot az unióban

Soha nem volt még ennyire feszült a viszony Kijev és Brüsszel között az orosz–ukrán háború kezdete óta – erről számolt be a Politico több bennfentes forrásra hivatkozva. A brüsszeli lap szerint az ukrán vezetés és az Európai Unió kapcsolata történelmi mélypontra süllyedt az elmúlt időszakban.

Forrás: Origo2026. 05. 09. 12:39
Antonio Costa és Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
A beszámoló szerint Zelenszkij az utóbbi időben egyre gyakrabban oktatja ki az európai vezetőket, hangneme pedig érezhetően élesebbé és arrogánsabbá vált a nyugati szövetségesekkel szemben.

Egy külpolitikai szakértő, aki korábban tanácsadóként segítette a kijevi vezetést, azt állította: Zelenszkij meggyőződése, hogy „Európa tartozik Ukrajnának”. A forrás szerint ez a gondolkodásmód egyre inkább meghatározza az ukrán elnök retorikáját, miközben nem veszi figyelembe, hogy az európai országok viszonyulása az ukrán támogatás kérdéséhez korántsem egységes, írja az Origo. 

Zelenszkij stílusával van baj

A Politico szerint több európai szereplő attól tart, hogy Zelenszkij stílusa elidegenítheti azokat a partnereket, amelyektől Ukrajna pénzügyi támogatása, fegyverszállításai és diplomáciai hátországa függ. A lap kitért az amerikai kapcsolatokra is, egyes források szerint az ukrán elnök már lemondott az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével való együttműködésről.

A forrás szerint Zelenszkij hozzáállása azt sugallja: „a Trump-adminisztrációval vége”.

A Politico úgy látja, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti növekvő politikai törésvonal is hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán vezetés egyre keményebb hangot üssön meg.

European Council President Antonio Costa (L), Ukraine's President Volodymyr Zelensky (C) and the President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) attend a press conference in Kyiv on February 24, 2026, as Ukraine marks the fourth anniversary of Russia's invasion. EU chief said on February 24, 2026 the bloc would make good on a 90-billion-euro ($106-billion) loan for Ukraine despite the Kremlin-friendly leader of Hungary, Viktor Orban, blocking the measure. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatón Kijevben (Fotó: AFP/ Tetiana Dzhafarova)

A cikk szerint Brüsszelben sem felhőtlen a helyzet: bár az EU újabb támogatási csomagokat hagyott jóvá Ukrajnának, az uniós tagállamok között komoly nézetkülönbségek vannak a további lépésekről. Különösen megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása, amelyről továbbra sincs egységes álláspont az Európai Unión belül.

Borítókép: António Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
