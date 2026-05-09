Zelenszkij stílusa kiverte a biztosítékot az unióban

A beszámoló szerint Zelenszkij az utóbbi időben egyre gyakrabban oktatja ki az európai vezetőket, hangneme pedig érezhetően élesebbé és arrogánsabbá vált a nyugati szövetségesekkel szemben.
Egy külpolitikai szakértő, aki korábban tanácsadóként segítette a kijevi vezetést, azt állította: Zelenszkij meggyőződése, hogy „Európa tartozik Ukrajnának”. A forrás szerint ez a gondolkodásmód egyre inkább meghatározza az ukrán elnök retorikáját, miközben nem veszi figyelembe, hogy az európai országok viszonyulása az ukrán támogatás kérdéséhez korántsem egységes, írja az Origo.
Zelenszkij stílusával van baj
A Politico szerint több európai szereplő attól tart, hogy Zelenszkij stílusa elidegenítheti azokat a partnereket, amelyektől Ukrajna pénzügyi támogatása, fegyverszállításai és diplomáciai hátországa függ. A lap kitért az amerikai kapcsolatokra is, egyes források szerint az ukrán elnök már lemondott az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével való együttműködésről.
A forrás szerint Zelenszkij hozzáállása azt sugallja: „a Trump-adminisztrációval vége”.
A Politico úgy látja, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti növekvő politikai törésvonal is hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán vezetés egyre keményebb hangot üssön meg.
A cikk szerint Brüsszelben sem felhőtlen a helyzet: bár az EU újabb támogatási csomagokat hagyott jóvá Ukrajnának, az uniós tagállamok között komoly nézetkülönbségek vannak a további lépésekről. Különösen megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása, amelyről továbbra sincs egységes álláspont az Európai Unión belül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!