Zelenszkij stílusa kiverte a biztosítékot az unióban

A beszámoló szerint Zelenszkij az utóbbi időben egyre gyakrabban oktatja ki az európai vezetőket, hangneme pedig érezhetően élesebbé és arrogánsabbá vált a nyugati szövetségesekkel szemben.

Egy külpolitikai szakértő, aki korábban tanácsadóként segítette a kijevi vezetést, azt állította: Zelenszkij meggyőződése, hogy „Európa tartozik Ukrajnának”. A forrás szerint ez a gondolkodásmód egyre inkább meghatározza az ukrán elnök retorikáját, miközben nem veszi figyelembe, hogy az európai országok viszonyulása az ukrán támogatás kérdéséhez korántsem egységes, írja az Origo.

Zelenszkij stílusával van baj

A Politico szerint több európai szereplő attól tart, hogy Zelenszkij stílusa elidegenítheti azokat a partnereket, amelyektől Ukrajna pénzügyi támogatása, fegyverszállításai és diplomáciai hátországa függ. A lap kitért az amerikai kapcsolatokra is, egyes források szerint az ukrán elnök már lemondott az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével való együttműködésről.

A forrás szerint Zelenszkij hozzáállása azt sugallja: „a Trump-adminisztrációval vége”.

A Politico úgy látja, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti növekvő politikai törésvonal is hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán vezetés egyre keményebb hangot üssön meg.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatón Kijevben (Fotó: AFP/ Tetiana Dzhafarova(

A cikk szerint Brüsszelben sem felhőtlen a helyzet: bár az EU újabb támogatási csomagokat hagyott jóvá Ukrajnának, az uniós tagállamok között komoly nézetkülönbségek vannak a további lépésekről. Különösen megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása, amelyről továbbra sincs egységes álláspont az Európai Unión belül.