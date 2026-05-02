Trump pontot tett a háború végére, Zelenszkij feje fölött összecsaphatnak a hullámok

Legalább tizenkét ember meghalt és több mint húszan megsérültek izraeli légicsapásokban Libanonban, miközben a hivatalos tűzszünet ellenére sem csillapodnak az összecsapások a Hezbollah és Izrael között. Az izraeli hadsereg szerint a csapásokra válaszul került sor, miután a Hezbollah több robbanó drónt és rakétát indított izraeli katonák ellen Dél-Libanonból. A támadások során izraeli oldalon is voltak sérültek: sajtóértesülések szerint négy katona könnyebben megsebesült.