Trump pontot tett a háború végére, Zelenszkij feje fölött összecsaphatnak a hullámok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök belső köréből szivároghatott ki egy újabb kínos hangfelvétel a hírhedt Mindics-üggyel kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök lezártnak nyilvánította az Irán elleni fegyveres harcot – ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 02. 23:51
Legalább tizenkét ember meghalt és több mint húszan megsérültek izraeli légicsapásokban Libanonban, miközben a hivatalos tűzszünet ellenére sem csillapodnak az összecsapások a Hezbollah és Izrael között. Az izraeli hadsereg szerint a csapásokra válaszul került sor, miután a Hezbollah több robbanó drónt és rakétát indított izraeli katonák ellen Dél-Libanonból. A támadások során izraeli oldalon is voltak sérültek: sajtóértesülések szerint négy katona könnyebben megsebesült.

Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombati telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban – közölte az ukrán elnök az X-en. A telefonbeszélgetés során Volodimir Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. 

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint valószínű, hogy Zelenszkij belső körének egyik tagja áll annak a hangfelvételnek a kiszivárgása mögött, amelyet az Ukrajinszkaja Pravda tette közzé szerdán. A kijevi vezetés számára igencsak kínos felvételen, amely az ukrán elnök korábbi üzlettársa, az Ukrajnát megrázó korrupciós botrány tavaly év végi kipattanása előtt Izraelbe menekült Timur Mindics lakásán készült, több magas pozícióban lévő, Zelenszkijhez közel álló politikus neve is elhangzik.

Kemény kritikát fogalmazott meg Németország gazdasági helyzetéről Peter Harf, az egyik legismertebb befektető, aki a Die Weltnek adott interjúban arról beszélt: az országnak „már nincs működő üzleti modellje”, és saját döntéseivel sodorta magát nehéz helyzetbe. Harf szerint a német gazdaság korábban a belső égésű motorokra épülő iparágakban volt világelső, ám ezt az irányt politikai döntésekkel feladták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
