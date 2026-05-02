kormányinamolhorvát

A horvát miniszterelnök visszaszerezné az INA-t a Moltól, a Tisza-kormánytól vár megoldást

A horvát miniszterelnök szerint elérkezett az idő megoldani ezt a kérdést, az időzítés pedig, saját bevallása szerint, nem véletlen. A Tisza-kormánytól reméli a helyzet Horvátország számára kedvező megoldását.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 21:56
Andrej Plenkovics Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Plenkovic kijelentette: a jelenlegi horvát kormány sajnos örökölte ezt a jogvitát, viszont úgy logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebbezést illeti.

A horvát miniszterelnök gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést teljesen más kontextusba kívánja helyezni, nevezetesen a Budapesten végbement „hatalmas politikai változás” kerete közé, utalva ezzel arra, hogy a Tisza Párt kormánya május elején lép hivatalba. Magyar Péter pártja és Plenkovic HDZ pártja is az Európai Néppárt tagja. 

Plenkovicsazt is közölte, hogy előkészítő tanácskozást, majd ezt követően egy legfelsőbb szintű találkozót is kezdeményezett a Tisza-kormánnyal, ami – a horvát kormányfő szavai szerint – új kezdetet jelent majd a két ország kapcsolataiban – közölte a szerb RTV.

Hortay Olivér szerint rendkívül aggasztó a horvát kormányfő nyilatkozata.

Borítókép: Andrej Plenkovic  (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu