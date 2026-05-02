A horvát miniszterelnök visszaszerezné az INA-t a Moltól, a Tisza-kormánytól vár megoldást

Plenkovic kijelentette: a jelenlegi horvát kormány sajnos örökölte ezt a jogvitát, viszont úgy logikusnak tartja, hogy az állam minden elérhető jogorvoslati lehetőséget kimerít a döntés megmásítása érdekében, legalábbis ami a fellebbezést illeti.

A horvát miniszterelnök gyorsan közölte, hogy mostantól ezt a kérdést teljesen más kontextusba kívánja helyezni, nevezetesen a Budapesten végbement „hatalmas politikai változás” kerete közé, utalva ezzel arra, hogy a Tisza Párt kormánya május elején lép hivatalba. Magyar Péter pártja és Plenkovic HDZ pártja is az Európai Néppárt tagja.