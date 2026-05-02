A világ legismertebb operája Don Juan legendáját dolgozza fel, és most visszatér az Operaházba

Az apja gyilkosa után kutató Donna Anna szerepében az Opera két kamaraénekese, Balga Gabriella és Sáfár Orsolya most mutatkozik be. Donna Elvira megformálójaként Celeng Mária és Horti Lilla is debütál az Operaházban. Míg Celeng Mária a müncheni Gärtnerplatztheater színpadán korábban már nagy sikerrel énekelte a szerepet, Horti Lilla először alakítja az elhagyott nemeshölgyet.

Míg Kormányzóként Rácz István, Don Ottaviókén pedig Horváth István már korábbi produkciókban nagy tapasztalatra tett szert, Zerlinaként az operastúdiós Anija Lobard szintén először lép színpadra. Claus Guth rendezésnek 2024-es operaházi premierből visszatér Szemerédy Károly (Don Giovanni),Cser Krisztián (Leporello), valamint Szeleczky Artúr (Don Ottavio), Pataki Bence (Masetto) és Brindás Boglárka (Zerlina).