Don GiovanniMozartoperaoperaház

A világ legismertebb operája Don Juan legendáját dolgozza fel, és most visszatér az Operaházba

Claus Guth 2024-ben bemutatott, nemzetközi hírű rendezésében Hontvári Gábor vezényletével a kettős szereposztásban több művész, köztük Haja Zsolt és Sándor Csaba is bemutatkozik. Mozart népszerű operája, a Don Giovanni új szereposztással és több figyelemre méltó debütálással tér vissza május 9. és 17. között hat alkalommal az Operaház műsorára.

Munkatársunktól
2026. 05. 02. 18:59
Az apja gyilkosa után kutató Donna Anna szerepében az Opera két kamaraénekese, Balga Gabriella és Sáfár Orsolya most mutatkozik be. Donna Elvira megformálójaként Celeng Mária és Horti Lilla is debütál az Operaházban. Míg Celeng Mária a müncheni Gärtnerplatztheater színpadán korábban már nagy sikerrel énekelte a szerepet, Horti Lilla először alakítja az elhagyott nemeshölgyet.

 

Míg Kormányzóként Rácz István, Don Ottaviókén pedig Horváth István már korábbi produkciókban nagy tapasztalatra tett szert, Zerlinaként az operastúdiós Anija Lobard szintén először lép színpadra. Claus Guth rendezésnek 2024-es operaházi premierből visszatér Szemerédy Károly (Don Giovanni),Cser Krisztián (Leporello), valamint Szeleczky Artúr (Don Ottavio), Pataki Bence (Masetto) és Brindás Boglárka (Zerlina).

A zenei megvalósítás is izgalmas újdonságot ígér: az Opera Zenekarát és Énekkarát első alkalommal vezényli operaprodukcióban Hontvári Gábor. A főként Németországban tevékeny, többszörösen díjazott karmester korábban a würzburgi Mainfranken Theaterben dirigálta Mozart művét, így jól ismeri a darab zenei és dramaturgiai rétegeit.

Az Operaház 2026-os Don Giovanni-sorozatban friss debütálások, visszatérő művészek és egy markáns rendezői koncepció várja a közönséget. Mozart operája az évadban hat alkalommal, május 9-én, 10-én délelőtt, 12-én, 15-én, 16-án, majd 17-én ismét délelőtt látható az Andrássy úti Ybl-palotában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu