Életben maradt a bajnoki címvédő Szolnok a Falco otthonában

A Falco játékosa, Filipovity Márkó zsákolt egy nagyot a Szolnok elleni meccsen. Forrás: Facebook/Falco KC Szombathely

Igaz, a Szolnok ebben viszont sokkal „jobban” teljesített, a vendégek ekkor már tizenkét (!) eladott labdánál jártak.

Az utolsó két percben Krnjajski Borisz két nagyon távolról elengedett hárompontosával picit kozmetikázott az eredményen a Szolnok, de az első félidő így is szombathelyi vezetéssel zárult (44-38).

Jobban bírta a végjátékot a Szolnok

Sokatmondó adat volt két játékrész után, hogy a Falco több támadólepattanót (11) szerzett, mint védőlepattanót (tíz), azaz a hazaiak egy-egy rontott dobás után többször újra próbálkozhattak kosarat szerezni. A harmadik negyed elején viszont már nem volt annyira domináns a Falco az ellenfél palánkja alatt, Krnjajski Borisz kiváló passza után Skeens közelről egy pontra faragta a különbséget (44-43). Milos Konakov főleg Perlnek magyarázott a szombathelyiek időkérése alatt, a válogatott kiválósága ekkor mindössze hat pontnál járt a meccsen.

A folytatásban két gyors kosarat dobott a Falco-szurkolók kedvence, de a Somogyi Ádám tiszteletére fejpántban játszó és ekkor tizenhat pontnál járó Krnjajski Borisz vezetésével még mindig nem akart leszakadni a Szolnok a negyed feléhez érve (50-49).

Percekig fej fej mellett haladt a két csapat, majd a negyedet Pallai bravúros ziccere zárta (57-56).

A Szolnok edzője, Vedran Bosnic mindig jókor kért időt a Falco elleni sorsdöntő meccsen. Forrűás: Facebook/Szolnoki Olaj

Az utolsó negyed elején eladott labdák és lépéshibák tarkították a meccset, nem ez volt a legmagasabb színvonalú találkozó a párharcban. A hibák ellenére a Szolnok küzdőszelleme erősebb volt a végjátékban, az addig csendesen játszó Barnes kosaraival hét ponttal vezetett az életéért küzdő Szolnok (60-67). Az utolsó három perchez érve Whelan ziccerével újra csak két pont volt a különbség, Vedran Bosnic az időkérés alatt próbálta nyugtatni a játékosait.

Krnjajski büntetője után labdát vesztett a Falco, Darthard ezt pedig egy sikeres középtávolival büntette meg. Novakovics és Keller pontjaival négy pontra jött fel a Falco, majd a Szolnok kétszer is visszaszedte a támadólepattanót, igaz, kosarat nem szereztek belőle a vendégek, de ez már nem számított. A Szolnok végül 81-75-re nyert, így 2-2-re alakította az állást. A mindent eldöntő összecsapásra szerdán kerül sor majd a szolnoki Tiszaliget Csarnokban.

Férfi-kosárlabda NB I, döntő, 4. mérkőzés: