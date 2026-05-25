Életben maradt a bajnoki címvédő Szolnok a Falco otthonában

Hétfő este már a negyedik mérkőzéssel folytatódott a férfi-kosárlabda bajnokság döntője. A Falco KC Szombathely csapata 2-1-re vezetett a három győzelemig tartó bajnoki fináléban a Szolnok ellen, így Milos Konakov csapatának már csak egyetlen győzelmet kellett volna szereznie a bajnoki cím eléréséhez. Az orrtörést szenvedett válogatott irányító, Somogyi Ádám nélkül felálló vendégek jól kezdtek, majd a szombathelyi együttes jól használta ki a szolnoki csapat hibáit, így a félidőre már ők vezettek. A végjátékot a szolnokiak bírták jobban, 2-2-re alakították az állást, a mindent eldöntő összecsapásra Szolnokon kerül majd sor szerdán.

Perje Sándor
2026. 05. 25. 21:27
A Szolnok nem adta fel a Falco otthonában, megvan a győzelem Forrás: Szolnoki Olaj facebook
A Falco játékosa Filipovity Márkó zsákolt egy nagyot a Szolnok elleni meccsen
A Falco játékosa, Filipovity Márkó zsákolt egy nagyot a Szolnok elleni meccsen. Forrás: Facebook/Falco KC Szombathely 

Igaz, a Szolnok ebben viszont sokkal „jobban” teljesített, a vendégek ekkor már tizenkét (!) eladott labdánál jártak.

Az utolsó két percben Krnjajski Borisz két nagyon távolról elengedett hárompontosával picit kozmetikázott az eredményen a Szolnok, de az első félidő így is szombathelyi vezetéssel zárult (44-38).

 

Jobban bírta a végjátékot a Szolnok

Sokatmondó adat volt két játékrész után, hogy a Falco több támadólepattanót (11) szerzett, mint védőlepattanót (tíz), azaz a hazaiak egy-egy rontott dobás után többször újra próbálkozhattak kosarat szerezni. A harmadik negyed elején viszont már nem volt annyira domináns a Falco az ellenfél palánkja alatt, Krnjajski Borisz kiváló passza után Skeens közelről egy pontra faragta a különbséget (44-43). Milos Konakov főleg Perlnek magyarázott a szombathelyiek időkérése alatt, a válogatott kiválósága ekkor mindössze hat pontnál járt a meccsen. 

A folytatásban két gyors kosarat dobott a Falco-szurkolók kedvence, de a Somogyi Ádám tiszteletére fejpántban játszó és ekkor tizenhat pontnál járó Krnjajski Borisz vezetésével még mindig nem akart leszakadni a Szolnok a negyed feléhez érve (50-49). 

Percekig fej fej mellett haladt a két csapat, majd a negyedet Pallai bravúros ziccere zárta (57-56).

A Szolnok edzője Vedran Bosnic mindig jókor kért időt a Falco elleni sorsdöntő meccsen
A Szolnok edzője, Vedran Bosnic mindig jókor kért időt a Falco elleni sorsdöntő meccsen. Forrűás: Facebook/Szolnoki Olaj 

Az utolsó negyed elején eladott labdák és lépéshibák tarkították a meccset, nem ez volt a legmagasabb színvonalú találkozó a párharcban. A hibák ellenére a Szolnok küzdőszelleme erősebb volt a végjátékban, az addig csendesen játszó Barnes kosaraival hét ponttal vezetett az életéért küzdő Szolnok (60-67). Az utolsó három perchez érve Whelan ziccerével újra csak két pont volt a különbség, Vedran Bosnic az időkérés alatt próbálta nyugtatni a játékosait. 

Krnjajski büntetője után labdát vesztett a Falco, Darthard ezt pedig egy sikeres középtávolival büntette meg. Novakovics és Keller pontjaival négy pontra jött fel a Falco, majd a Szolnok kétszer is visszaszedte a támadólepattanót, igaz, kosarat nem szereztek belőle a vendégek, de ez már nem számított. A Szolnok végül 81-75-re nyert, így 2-2-re alakította az állást. A mindent eldöntő összecsapásra szerdán kerül sor majd a szolnoki Tiszaliget Csarnokban.

 

Férfi-kosárlabda NB I, döntő, 4. mérkőzés:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 81-75 (18-21, 26-17, 13-18, 18-25)
Legjobb dobók: Perl 15, Whelan 12, Novakovic 11, illetve Krnjajski 20, Pallai 13, Barnes 11, Darthard 11

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
