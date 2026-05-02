A Győr hozta a kötelezőt, akár vasárnap bajnoki címet ünnepelhet

A hajrához közeledve a DVTK előtt is adódott lehetőség, egy szöglet után Bárdos fejelt kapura, de Petrás bravúrral hárított – ez volt az egyetlen kapura veszélyes helyzete a miskolciaknak. A 80. percben Schön esése után büntetőt vizsgált a VAR, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest. A végjátékban több csere és egy sárga lap is tarkította a mérkőzést – Vitális műesésért kapott figyelmeztetést. A Győr végül fölényes, 4-0-s győzelmet aratott.

Az ETO-nak az újabb győzelmével négy pontra nőtt az előnye a Ferencvárossal szemben a labdarúgó NB I tabelláján.

Amennyiben vasárnap a Ferencváros kikap az Újpest elleni rangadón a Szusza Ferenc Stadionban, akkor a Győr az utolsó, kisvárdai bajnoki mérkőzéstől függetlenül megszerzi a bajnoki címet.