Labdarúgó NB IETO FCDVTK

A Győr hozta a kötelezőt, akár vasárnap bajnoki címet ünnepelhet

A labdarúgó NB I 32. fordulójának szombat esti győri mérkőzésén az ETO FC 4-0-ra nyert a már biztos kieső DVTK ellen, így négypontos előnnyel vezeti a tabellát. A Győr akár már vasárnap bajnoki címet ünnepelhet, amennyiben a Ferencváros kikap az Újpesttől a forduló záró összecsapásán, vasárnap délután.

Kibédi Péter
2026. 05. 02. 21:14
Az ETO az egész mérkőzésen két lépéssel a Diósgyőr előtt járt, egy percig nem volt veszélyben a győzelme Fotó: MTI/Krizsán Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hajrához közeledve a DVTK előtt is adódott lehetőség, egy szöglet után Bárdos fejelt kapura, de Petrás bravúrral hárított – ez volt az egyetlen kapura veszélyes helyzete a miskolciaknak. A 80. percben Schön esése után büntetőt vizsgált a VAR, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest. A végjátékban több csere és egy sárga lap is tarkította a mérkőzést – Vitális műesésért kapott figyelmeztetést. A Győr végül fölényes, 4-0-s győzelmet aratott.

Az ETO-nak az újabb győzelmével négy pontra nőtt az előnye a Ferencvárossal szemben a labdarúgó NB I tabelláján.

Amennyiben vasárnap a Ferencváros kikap az Újpest elleni rangadón a Szusza Ferenc Stadionban, akkor a Győr az utolsó, kisvárdai bajnoki mérkőzéstől függetlenül megszerzi a bajnoki címet.

Labdarúgó NB I, 32. forduló

péntek:

szombat:

  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből) 
  • Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
  • ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)

vasárnap:

  • Paks–Debrecen 13.30
  • Újpest–Ferencváros 16.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.