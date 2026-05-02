A Győr hozta a kötelezőt, akár vasárnap bajnoki címet ünnepelhet

A hajrához közeledve a DVTK előtt is adódott lehetőség, egy szöglet után Bárdos fejelt kapura, de Petrás bravúrral hárított – ez volt az egyetlen kapura veszélyes helyzete a miskolciaknak. A 80. percben Schön esése után büntetőt vizsgált a VAR, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest. A végjátékban több csere és egy sárga lap is tarkította a mérkőzést – Vitális műesésért kapott figyelmeztetést. A Győr végül fölényes, 4-0-s győzelmet aratott.
Az ETO-nak az újabb győzelmével négy pontra nőtt az előnye a Ferencvárossal szemben a labdarúgó NB I tabelláján.
Amennyiben vasárnap a Ferencváros kikap az Újpest elleni rangadón a Szusza Ferenc Stadionban, akkor a Győr az utolsó, kisvárdai bajnoki mérkőzéstől függetlenül megszerzi a bajnoki címet.
Labdarúgó NB I, 32. forduló
péntek:
- Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző, jv. Zierkelbach, gólszerzők: Csontos (7.), illetve Németh (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
szombat:
- MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
- Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
- ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)
vasárnap:
- Paks–Debrecen 13.30
- Újpest–Ferencváros 16.00
