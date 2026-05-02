Németh Krisztián volt a fókuszban a lefújás után, egy piros lap pedig elmaradt + videó

A labdarúgó NB I 32. fordulójának szombati programját az MTK–Nyíregyháza találkozó nyitotta. A meccs 1-1-re végződött, a szezon végén visszavonuló Németh Krisztián pedig gólpasszal búcsúzott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az MTK közönségétől.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 15:09
Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott az MTK szurkolóitól Forrás: MTK Budapest
Az MTK korábban bejelentette, hogy a lefújást követően elbúcsúztatják Németh Krisztiánt, és kérte a szurkolókat, a hármas sípszó után maradjanak a stadionban, hogy együtt mondhassanak köszönetet a karrierjét az MTK Budapestben elkezdő és ott is befejező válogatott támadótól. S így is történt, Németh Krisztián elérzékenyülve köszönt el a kék-fehér drukkerektől.

NB I, 32. forduló
péntek:

  • Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző, jv. Zierkelbach, gólszerzők: Csontos (7.), illetve Németh (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
    szombat:
  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből) 
  • Kazincbarcika–Kisvárda 16.00
  • ETO FC–DVTK 19.15
    vasárnap:
  • Paks–Debrecen 13.30
  • Újpest–Ferencváros 16.00

A profi karrierjét MTK csapatában elkezdő és ott befejező Németh Krisztián karrierjét a klub a honlapján az alábbi videóval foglalta keretbe:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
