Németh Krisztián volt a fókuszban a lefújás után, egy piros lap pedig elmaradt + videó

Az MTK korábban bejelentette, hogy a lefújást követően elbúcsúztatják Németh Krisztiánt, és kérte a szurkolókat, a hármas sípszó után maradjanak a stadionban, hogy együtt mondhassanak köszönetet a karrierjét az MTK Budapestben elkezdő és ott is befejező válogatott támadótól. S így is történt, Németh Krisztián elérzékenyülve köszönt el a kék-fehér drukkerektől.