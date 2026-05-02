Az MTK korábban bejelentette, hogy a lefújást követően elbúcsúztatják Németh Krisztiánt, és kérte a szurkolókat, a hármas sípszó után maradjanak a stadionban, hogy együtt mondhassanak köszönetet a karrierjét az MTK Budapestben elkezdő és ott is befejező válogatott támadótól. S így is történt, Németh Krisztián elérzékenyülve köszönt el a kék-fehér drukkerektől.
Németh Krisztián volt a fókuszban a lefújás után, egy piros lap pedig elmaradt + videó
A labdarúgó NB I 32. fordulójának szombati programját az MTK–Nyíregyháza találkozó nyitotta. A meccs 1-1-re végződött, a szezon végén visszavonuló Németh Krisztián pedig gólpasszal búcsúzott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az MTK közönségétől.
NB I, 32. forduló
péntek:
- Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző, jv. Zierkelbach, gólszerzők: Csontos (7.), illetve Németh (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
szombat:
- MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
- Kazincbarcika–Kisvárda 16.00
- ETO FC–DVTK 19.15
vasárnap:
- Paks–Debrecen 13.30
- Újpest–Ferencváros 16.00
A profi karrierjét MTK csapatában elkezdő és ott befejező Németh Krisztián karrierjét a klub a honlapján az alábbi videóval foglalta keretbe:
