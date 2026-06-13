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Nem lehetett vitathatatlan bajnok, így a harmadik súlycsoportban tör a csúcsra

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Meglehetősen furcsa döntés miatt kényszerült arra a világ egyik legjobb profi ökölvívója, hogy súlycsoportot váltva próbáljon meg világbajnokicímet szerezni. Ugyanis a súlycsoportoktól független rangsor negyedik helyezettje, a veretlen Jesse Rodriguez nem küzdhetett meg vitathatatlan bajnoki címért a kisharmatsúlyban, ahol a WBA, WBC és a WBO vb-öveit már elnyerte. A 26 éves amerikai bunyós nem keseredett el, hanem feljebb lépve a WBA harmatsúlyú világelsőjével, Antonio Vargasszal csap össze. Ha Rodriguez győz, a harmadik súlycsoportban érhet fel a csúcsra.

Molnár László
2026. 06. 13. 9:38
Jesse Rodriguez (balra) sokak szerint azért nem lehet a világ legjobbja, mert alacsony súlyban bokszol
Jesse Rodriguez (balra) sokak szerint azért nem lehet a világ legjobbja, mert alacsony súlyban bokszol Fotó: AFP/ Frederic J. Brown
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Mind Rodriguez, mind Vargas győzelemre készül

Rendkívül magabiztos, olyannyira, hogy a mérkőzés előtt hivatalosan is lemondott a kisharmatsúlyú WBC, WBA és WBO címeiről, jelezve, hogy végleg berendezkedik az új divízióban. Kijelentette, hogy szeretné magát folyamatosan próbára tenni. Bár nem becsüli le Vargast – kiemelte a bajnok gyorsaságát és szívósságát –, nem titkolt célja a harmatsúly meghódítása.

– Minél nehezebbek a meccsek, annál jobban teljesítek. Az a mentalitásom, hogy csak bemegyek a ringbe, és azt teszem, amit kell. Most már lazább a stílusom, a sok tapasztalatnak köszönhetően, amit az út során szereztem. 

Magabiztosabb vagyok, bármelyik szervezet világbajnoka ellen kiálltam volna harmatsúlyban. Vargas volt az, aki hajlandó volt megküzdeni velem. 

Nem sokat láttam belőle a korábbi meccsein, így nem sokat tudok beszélni róla, de azt tudom, hogy kemény és gyors harcos. Kemény küzdelemre számítok, ám nyerni akarok június 13-án – jelentette ki a Ring Magazin kérdésére Rodriguez.

Antonio Vargas tisztában van vele, hogy a nagyközönség leírja őt, és a szakma Rodriguez sikerét várja. Ugyanakkor úgy érzi, élete legjobb formájában van, a felkészülés során a megszokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetett az állóképességre és a fizikai erőre. Úgy véli, a harmatsúlyú fizikai adottságai és a hazai környezet elég lesz ahhoz, hogy sokkolja a bokszvilágot és megvédje a WBA övét.

– Van néhány dolog, amit láttam ellenfelem teljesítményében, és amit szerintem ki tudok használni a magam javára a harc során. Ahogy halad a küzdelem, több lehetőségem lehet majd a sikerre. Minden harcosnak más a ritmusa és az időzítése, így ahogy telnek a menetek, egy kicsit könnyebb lesz kitalálni és semlegesíteni a taktikáját. Ő egy egyedi harcos, aki váltogatja a taktikáját akár egy meneten belül is, és olyan szögekből képes ütni, ahonnan más meg sem próbálja. 

Hogy megállítsam őt, szerintem többször padlóztatnom kell, 

mert egy szoros, pontozással eldöntendő meccset neki fognak adni. De biztos vagyok abban, hogy sokkolni fogom a világot – fogalmazott a címvédő.

Antonio Vargasnak az egyetlen esélye arra, hogy legyőzze Jesse Rodriguezt, az az esélytelensége
Antonio Vargasnak az egyetlen esélye arra, hogy legyőzze Jesse Rodriguezt, az az esélytelensége    Fotó: The Ring Magazine

A fogadóirodák szerint már az is meglepetés lenne, ha Vargas kihúzná a 12 menetet

A szombati, Glendale-ben rendezendő gálán a nemzetközi fogadóirodák – mint például a FanDuel Sportsbook, a Sky Bet és a Paddy Power – szinte teljesen esélytelennek tartják a címvédő Antonio Vargast, míg Jesse Rodriguez győzelme csak minimális profitot eredményezhet annak, aki az amerikaira teszi a pénzét.

Végső kimenetel (odds)

  • Jesse Rodriguez győzelme: 1,04 – 1,05 (ez azt jelenti, hogy 10 000 Ft tétre mindössze 400-500 Ft tiszta nyereség jár)
  • Antonio Vargas győzelme: 12,00 – 14,00
  • Döntetlen: 41,00

Győzelem módja (odds)

  • Rodriguez kiütéssel: 1,20
  • Rodriguez pontozással: 5,50
  • Vargas kiütéssel: 15,00
  • Vargas pontozással: 26,00

A fogadók arra számítanak, hogy a mérkőzés a táv felénél, a középső menetekben dőlhet el Rodriguez javára. Ha a kihívó nyer a 4., 5. vagy 6. menetben, akkor az, aki erre fogad, a pénzének 2,80-szorosát kapja, míg annak oddsa, hogy Vargas mindenképpen padlóra kerül, rendkívül alacsony: 1,11.

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