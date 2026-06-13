Nem lehetett vitathatatlan bajnok, így a harmadik súlycsoportban tör a csúcsra

Mind Rodriguez, mind Vargas győzelemre készül

Rendkívül magabiztos, olyannyira, hogy a mérkőzés előtt hivatalosan is lemondott a kisharmatsúlyú WBC, WBA és WBO címeiről, jelezve, hogy végleg berendezkedik az új divízióban. Kijelentette, hogy szeretné magát folyamatosan próbára tenni. Bár nem becsüli le Vargast – kiemelte a bajnok gyorsaságát és szívósságát –, nem titkolt célja a harmatsúly meghódítása.

– Minél nehezebbek a meccsek, annál jobban teljesítek. Az a mentalitásom, hogy csak bemegyek a ringbe, és azt teszem, amit kell. Most már lazább a stílusom, a sok tapasztalatnak köszönhetően, amit az út során szereztem.

Magabiztosabb vagyok, bármelyik szervezet világbajnoka ellen kiálltam volna harmatsúlyban. Vargas volt az, aki hajlandó volt megküzdeni velem.

Nem sokat láttam belőle a korábbi meccsein, így nem sokat tudok beszélni róla, de azt tudom, hogy kemény és gyors harcos. Kemény küzdelemre számítok, ám nyerni akarok június 13-án – jelentette ki a Ring Magazin kérdésére Rodriguez.

Antonio Vargas tisztában van vele, hogy a nagyközönség leírja őt, és a szakma Rodriguez sikerét várja. Ugyanakkor úgy érzi, élete legjobb formájában van, a felkészülés során a megszokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetett az állóképességre és a fizikai erőre. Úgy véli, a harmatsúlyú fizikai adottságai és a hazai környezet elég lesz ahhoz, hogy sokkolja a bokszvilágot és megvédje a WBA övét.

– Van néhány dolog, amit láttam ellenfelem teljesítményében, és amit szerintem ki tudok használni a magam javára a harc során. Ahogy halad a küzdelem, több lehetőségem lehet majd a sikerre. Minden harcosnak más a ritmusa és az időzítése, így ahogy telnek a menetek, egy kicsit könnyebb lesz kitalálni és semlegesíteni a taktikáját. Ő egy egyedi harcos, aki váltogatja a taktikáját akár egy meneten belül is, és olyan szögekből képes ütni, ahonnan más meg sem próbálja.

Hogy megállítsam őt, szerintem többször padlóztatnom kell,

mert egy szoros, pontozással eldöntendő meccset neki fognak adni. De biztos vagyok abban, hogy sokkolni fogom a világot – fogalmazott a címvédő.