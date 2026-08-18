Frissült a Mercedes C-osztály, már jobban hasonlít a kecskeméti elektromos változatra

Fotó: Mercedes-Benz

Bár a kizárólag négyhengeresekből álló motorválaszték alapvetően ugyanaz maradt, mint volt, minden erőforrást átdolgoztak, hogy megfeleljen a közelgő szigorú Euro 7-es emissziós szabványnak. A 177, 218 és 258 lóerővel is rendelhető kétliteres, négyhengeres benzinesben javítja a gázreakciót alacsony fordulatszámnál a turbófeltöltő mellé beépített új, elektromos kompresszor, amelyet a 48 voltos lágy hibrid rendszer hajt. Megmaradt a kétliteres dízel is, az OM 654 EVO kódnevű öngyújtós motor 163, illetve 200 lóerős változatban érhető el, és már bioüzemanyagokkal (HVO100, B10 és B20) is kompatibilis. Változó geometriájú turbófeltöltője és 2200 baros common-rail közvetlen befecskendezése a reakciókészséget, az égést, a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást is javította.

Fotó: Mercedes-Benz

A C-osztály plug-in hibrid változatai a továbbfejlesztett benzines- és dízelmotorokat villanymotorral kombinálják, és összkerékhajtással is elérhetőek. Közülük a C 400 e 4MATIC jelenti a csúcsot 395 lóerős rendszerteljesítményével és 650 Nm rendszernyomatékával. Ebben a nagy, 19,53 kWh kapacitású akkumulátor a WLTP szerint 100 kilométer tisztán elektromos hatótávot tesz lehetővé. Legfeljebb 11 kW-tal tölthetők váltóáramú töltőpontokon a plug-in hibridek, egyenáramú gyorstöltőn pedig akár 55 kW-os töltési teljesítmény is elérhető.

Fotó: Mercedes-Benz

Finoman átdolgozták a C-osztály négylengőkaros első, és ötlengőkaros hátsó futóművét is, feszesebb lengéscsillapítókat kapott, amelyek állítólag javítják az agilitást anélkül, hogy autópálya-sebességnél rontanák a komfortot. Valamennyi motorváltozat értékesítése augusztus 18-án indul; Magyarországon a C 200 Limuzin bruttó 17 604 000 forintos indulóáron lesz rendelhető, ami több mint kétmillió forintos csökkenés a frissítés előtti verzióhoz képest.