De mit jelent ez a jövőre nézve? Theodore Kareta, a Villanova Egyetem bolygókutatója szerint az ilyen üstökösök ujjlenyomatként árulkodnak a galaxis evolúciójáról. Ahogy a Tejútrendszer öregszik és gazdagodik fémekben, változik a keletkező üstökösök és bolygók jellege is. A 3I/ATLAS ezért nem csupán egy különleges égitest, hanem ablak a múltba. A chilei Vera C. Rubin Obszervatórium már aktívan keresi az újabb csillagközi objektumokat. A jövőbeli megfigyelések segíthetnek eldönteni, hogy a 3I/ATLAS kivételes-e magas deutériumtartalmával, vagy sok hasonló üstökös létezik még a galaxisban.
Lehullt a lepel, a 3I/ATLAS üstökös elképesztő titkokat tárt elénk
A 3I/ATLAS üstökös 2025 júliusában vált ismertté, majd decemberben kezdte elhagyni Naprendszerünket. A méréseknek köszönhetően most először nyertünk ki kémiai információt egy csillagközi üstökös víztartalmáról. Az eredmények megerősítik, hogy a 3I/ATLAS idegen, sokkal hidegebb környezetben született, mint a mi Naprendszerünk, és értékes információkat hordoz a Tejútrendszer korai történetéről.
