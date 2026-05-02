Verstappen és Hamilton egymással csatázott Miamiban, utólag sorolták hátra a Mercedest

A karrierje negyedik sprintelsőségét megszerző Norris a győzelemhez járó nyolc ponttal megerősítette ötödik helyét az összetettben. A pontverseny élén Antonelli hét ponttal vezet Russell előtt, őket a két Ferrari követi.

Forma–1-es Miami Nagydíj, sprintfutam, pontszerzők: Lando Norris (brit, McLaren) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Pierre Gasly (francia, Alpine)

A Forma–1-es Miami Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 22 órától az időmérővel folytatódik, vasárnap 22 órakor pedig elrajtol az 57 körös verseny.