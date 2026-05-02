Miami NagydíjForma-1 Miami NagydíjLando NorrissprintfutamForma-1

Verstappen és Hamilton egymással csatázott Miamiban, utólag sorolták hátra a Mercedest

A Forma–1-es Miami Nagydíj sprintfutamát a McLaren brit versenyzője, Lando Norris nyerte. Az egyéni világbajnokság címvédője mögött csapattársa, Oscar Piastri, valamint a ferraris Charles Leclerc végzett. A versenyzőkre szombaton még az időmérő vár a vasárnapi futam előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 18:34
A Forma–1-es Miami Nagydíj sprintfutamának rajtja Fotó: AFP/Charly Triballeau
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karrierje negyedik sprintelsőségét megszerző Norris a győzelemhez járó nyolc ponttal megerősítette ötödik helyét az összetettben. A pontverseny élén Antonelli hét ponttal vezet Russell előtt, őket a két Ferrari követi.

Forma–1-es Miami Nagydíj, sprintfutam, pontszerzők:

  1. Lando Norris (brit, McLaren)
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  6. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  8. Pierre Gasly (francia, Alpine)

A Forma–1-es Miami Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 22 órától az időmérővel folytatódik, vasárnap 22 órakor pedig elrajtol az 57 körös verseny.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
