Verstappen és Hamilton egymással csatázott Miamiban, utólag sorolták hátra a Mercedest

A karrierje negyedik sprintelsőségét megszerző Norris a győzelemhez járó nyolc ponttal megerősítette ötödik helyét az összetettben. A pontverseny élén Antonelli hét ponttal vezet Russell előtt, őket a két Ferrari követi.
Forma–1-es Miami Nagydíj, sprintfutam, pontszerzők:
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
A Forma–1-es Miami Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 22 órától az időmérővel folytatódik, vasárnap 22 órakor pedig elrajtol az 57 körös verseny.
