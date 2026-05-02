Willi Orbánt megbüntette az izomember, kiütötték az RB Leipziget Leverkusenben

A Bundesliga 32. fordulójának szombat esti rangadóján: Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4-1. A vendégeknél Willi Orbán végig a pályán volt, Gulácsi Péter pedig a kispadon ült. Az RB Leipzig győzelmével bebiztosíthatta volna a BL-részvételét, de ez nem jött össze neki. A cseh Patrik Schick háromszor is betalált.

2026. 05. 02. 20:47
Patrik Schick, a Bayer Leverkusen „erős embere” háromszor is bevette az RB Leipzig kapuját Fotó: UWE KRAFT Forrás: AFP
Az „izomember” Patrik Schick kilenc gólt szerzett az elmúlt hat Bundesliga-mérkőzésén – többet, mint bármely más játékos az öt topbajnokságban (angol, spanyol, német, olasz, francia) március 20. óta.

Bundesliga, 32. forduló:

  • Bayern München–Heidenheim 3-3 (1-2)
  • Eintracht Frankfurt–Hamburg 1-2 (0-0)
  • Hoffenheim–Stuttgart 3-3 (2-1)
  • Union Berlin–Köln 2-2 (0-1)
  • Werder Bremen–Augsburg 1-3 (0-2)
  • Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4-1 (2-0)

vasárnap játsszák:

  • St. Pauli–Mainz 15.30
  • Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund 17.30
  • Freiburg–Wolfsburg 19.30

A Bayern München–Heidenheim találkozó összefoglalója:

 

