Willi Orbánt megbüntette az izomember, kiütötték az RB Leipziget Leverkusenben

Az „izomember” Patrik Schick kilenc gólt szerzett az elmúlt hat Bundesliga-mérkőzésén – többet, mint bármely más játékos az öt topbajnokságban (angol, spanyol, német, olasz, francia) március 20. óta.
Bundesliga, 32. forduló:
- Bayern München–Heidenheim 3-3 (1-2)
- Eintracht Frankfurt–Hamburg 1-2 (0-0)
- Hoffenheim–Stuttgart 3-3 (2-1)
- Union Berlin–Köln 2-2 (0-1)
- Werder Bremen–Augsburg 1-3 (0-2)
- Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4-1 (2-0)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!