A Bayern a 100. percben egyenlített, az Újpest korábbi játékosa két gólt lőtt a bajoroknak
A Bundesliga 32. fordulójában szombaton délután játszott meccseken: Bayern München–Heidenheim 3-3, Union Berlin–Köln 2-2. Az Újpest korábbi játékosa, Budu Zivzivadze két gólt lőtt a bajnoroknak, akik a 100. percben egyenlítettek. Schäfer András csapata 0-2-ről jött vissza.
Schäfer András csapata 0-2-ről egyenlített
A fordulóban fontos mérkőzés várt Schäfer András csapatára, az Union Berlin a Kölnt fogadta. A fővárosiak úgy kezdték a találkozót, hogy a tabella 13. helyén állva hat pont az előnyük az osztályozós, 16. helyen álló St. Paulival szemben. Az Union kispadján a Bundesliga történetének első női edzője, Marie-Louise Eta az első két meccsét elveszítette, de a 14. helyen álló Köln elleni találkozó jó esélyt kínált a javításra. A 33. percben azonban a vendégek szerezték meg a vezetést. Fordulás után az 58. percben Schäfert lecserélték, három percc múlva pedig a kölniek megduplázták az előnyüket. Az Union azonban a 73. és a 89. percben szerzett góljaival 2-2-re egyenlített, és ennyi is lett a végeredmény.
Bundesliga, 32. forduló:
- Bayern München–Heidenheim 3-3 (1-2)
- Eintracht Frankfurt–Hamburg 1-2 (0-0)
- Hoffenheim–Stuttgart 3-3 (2-1)
- Union Berlin–Köln 2-2 (0-1)
- Werder Bremen–Augsburg 1-3 (0-2)
később:
- Bayer Leverkusen–RB Leipzig 18.30
vasárnap játsszák:
- St. Pauli–Mainz 15.30
- Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund 17.30
- Freiburg–Wolfsburg 19.30
