A Bayern a 100. percben egyenlített, az Újpest korábbi játékosa két gólt lőtt a bajoroknak

A Bundesliga 32. fordulójában szombaton délután játszott meccseken: Bayern München–Heidenheim 3-3, Union Berlin–Köln 2-2. Az Újpest korábbi játékosa, Budu Zivzivadze két gólt lőtt a bajnoroknak, akik a 100. percben egyenlítettek. Schäfer András csapata 0-2-ről jött vissza.

2026. 05. 02. 17:44
Budu Zivzivadze (balra) góljával szerzett vezetést a Heidenheim, fogták a fejüket a Bayern München játékosai Fotó: ALEXANDRA BEIER Forrás: AFP
Schäfer András csapata 0-2-ről egyenlített

A fordulóban fontos mérkőzés várt Schäfer András csapatára, az Union Berlin a Kölnt fogadta. A fővárosiak úgy kezdték a találkozót, hogy a tabella 13. helyén állva hat pont az előnyük az osztályozós, 16. helyen álló St. Paulival szemben. Az Union kispadján a Bundesliga történetének első női edzője, Marie-Louise Eta az első két meccsét elveszítette, de a 14. helyen álló Köln elleni találkozó jó esélyt kínált a javításra. A 33. percben azonban a vendégek szerezték meg a vezetést. Fordulás után az 58. percben Schäfert lecserélték, három percc múlva pedig a kölniek megduplázták az előnyüket. Az Union azonban a 73. és a 89. percben szerzett góljaival 2-2-re egyenlített, és ennyi is lett a végeredmény.

Bundesliga, 32. forduló:

  • Bayern München–Heidenheim 3-3 (1-2)
  • Eintracht Frankfurt–Hamburg 1-2 (0-0)
  • Hoffenheim–Stuttgart 3-3 (2-1)
  • Union Berlin–Köln 2-2 (0-1)
  • Werder Bremen–Augsburg 1-3 (0-2)

később:

  • Bayer Leverkusen–RB Leipzig 18.30

vasárnap játsszák:

  • St. Pauli–Mainz 15.30
  • Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund 17.30
  • Freiburg–Wolfsburg 19.30

