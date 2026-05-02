A Bayern a 100. percben egyenlített, az Újpest korábbi játékosa két gólt lőtt a bajoroknak

Schäfer András csapata 0-2-ről egyenlített

A fordulóban fontos mérkőzés várt Schäfer András csapatára, az Union Berlin a Kölnt fogadta. A fővárosiak úgy kezdték a találkozót, hogy a tabella 13. helyén állva hat pont az előnyük az osztályozós, 16. helyen álló St. Paulival szemben. Az Union kispadján a Bundesliga történetének első női edzője, Marie-Louise Eta az első két meccsét elveszítette, de a 14. helyen álló Köln elleni találkozó jó esélyt kínált a javításra. A 33. percben azonban a vendégek szerezték meg a vezetést. Fordulás után az 58. percben Schäfert lecserélték, három percc múlva pedig a kölniek megduplázták az előnyüket. Az Union azonban a 73. és a 89. percben szerzett góljaival 2-2-re egyenlített, és ennyi is lett a végeredmény.