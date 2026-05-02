Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)
Medvét láttak Veszprém vármegyében, óvatosságra intik a túrázókat
Medveészlelés miatt figyelmeztetést adtak ki a hatóságok: az elmúlt napokban több helyszínen is láttak barnamedvét, legutóbb Varbó határában, egy forrás közelében rögzített a vadkamera egy példányt. A természetjárókat és horgászokat fokozott óvatosságra kérik.
