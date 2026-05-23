Középiskolai botrány: bordélyházat terveztettek a diákokkal

Egy német középiskolában kiskorú diákoknak kellett megtervezniük egy mindenki számára látogatható bordélyházat, beleértve az árakat és a szolgáltatásokat is. A feladatra három napot kaptak, a bordélyházat a szexuális élvezetek házává kellett átalakítaniuk. Mit szól ehhez az iskola vezetése?

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 23:59
Bordélyház – illusztráció Forrás: AFP
A kiskorúaknak olyan kérdéseket is feltettek, hogy szerintük kiknek kellene ott dolgozniuk, és milyen készségekre lenne szükségük ahhoz, hogy minél jobb kiszolgálást nyújthassanak a vendégeknek. 

Az Exxpress beszámolója szerint az iskola vezetősége egy közleményben védte meg a projektet, kifejtve, hogy megbeszélték a feladatot a diákokkal és indoklásuk szerint

a lecke kifejezetten a párbeszéd ösztönzésére és a fiatalok által a közösségi médiában esetlegesen előforduló tartalmak kezelésére irányult.

Azt is elismerték, hogy jelenleg alternatív leckéket készítenek, amely az életmód és a szexualitás sokszínűségének témáját más kontextusban kezeli majd. Emellett sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy a feladat sokakat felháborított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
