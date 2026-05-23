Az idei rendezvény különleges jelentőségű volt, mert a kitelepített szudétanémetek és leszármazottaik is részt vettek rajta. A háború után mintegy húszezer németet űztek el Brnóból, a kitelepítések során pedig közel 1700 ember vesztette életét. Brno városa 2015-ben hivatalosan bocsánatot kért a történtekért, a tömegsír helyén pedig emlékművet állítottak.
Tömegek emlékeztek a szudétanémetek tragédiájára Csehországban
Több mint kétezren vettek részt idén a dél-morvaországi Brnóban megrendezett Megbékélés meneten, amelyet minden évben az 1945-ös úgynevezett brünni halálmenet áldozatainak emlékére tartanak.
A rendezvényt beárnyékolta, hogy a pohorelicei emlékművet ismeretlenek horogkeresztekkel rongálták meg. A rendőrség az ügyben nyomozást indított. A megemlékezésen felszólaló cseh és német politikusok egyaránt elítélték a nácizmus bűneit, és bírálták a szudétanémetek kollektív bűnössé nyilvánítását és erőszakos kitelepítését is.
A tíznapos fesztivál védnökségét Petr Pavel cseh köztársasági elnök vállalta. A szervezők szerint a rendezvény célja nem a múlt sérelmeinek felhánytorgatása, hanem annak bemutatása, hogy a történelmi tragédiák ellenére a csehek és a németek ma már a párbeszédre és az együttműködésre építhetik kapcsolatukat.
Borítókép: Több mint kétezren vettek részt a Megbékélés meneten Brnóban (Fotó: AFP)
