Ukrajna támogatását Európa biztonságába való befektetésnek nevezte Petr Pavel

A NATO és az EU nem versenytársak az európai biztonság terén, hanem egymást kiegészítő pillérekként kell működniük

– szögezte le az államfő.

A korábban magas rangú NATO-tisztségviselőként is szolgáló elnök rámutatott, hogy az EU olyan eszközökkel – finanszírozási képességgel, infrastrukturális és iparpolitikai kompetenciákkal – rendelkezik, amelyekkel a katonai szövetség nem. Kiváló példa erre a katonai mobilitás kérdése, ahol a csapatok és fegyverek mozgását az uniós szabályozások lazításával lehetne felgyorsítani – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Az államfő megjegyezte, hogy Mark Rutte új NATO-főtitkár irányítása alatt sokat enyhült az intézmények közötti korábbi rivalizálás.

A cseh elnök kitért a transzatlanti kapcsolatok aggasztó átalakulására is. Utalva az amerikai csapatok németországi kivonására és a lengyelországi telepítések törlésére, Pavel figyelmeztetett:

Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Bár a kollektív védelem alapja továbbra is a NATO marad, és kerülni kell a párhuzamos európai struktúrák kiépítését, a kontinensnek egy sokkal erősebb európai pillért kell létrehoznia a szövetségen belül.