Ukrajna támogatását Európa biztonságába való befektetésnek nevezte Petr Pavel

Többek között a NATO és az Európai Unió viszonyáról is beszélt a cseh államfő a prágai GLOBSEC fórumon elmondott nyitóbeszédében. Petr Pavel Ukrajna támogatását az európai biztonságba való befektetésnek nevezte.

2026. 05. 22. 1:02
Petr Pavel cseh elnök Fotó: Anadolu via AFP
A NATO és az EU nem versenytársak az európai biztonság terén, hanem egymást kiegészítő pillérekként kell működniük

– szögezte le az államfő.

A korábban magas rangú NATO-tisztségviselőként is szolgáló elnök rámutatott, hogy az EU olyan eszközökkel – finanszírozási képességgel, infrastrukturális és iparpolitikai kompetenciákkal – rendelkezik, amelyekkel a katonai szövetség nem. Kiváló példa erre a katonai mobilitás kérdése, ahol a csapatok és fegyverek mozgását az uniós szabályozások lazításával lehetne felgyorsítani – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Az államfő megjegyezte, hogy Mark Rutte új NATO-főtitkár irányítása alatt sokat enyhült az intézmények közötti korábbi rivalizálás.

A cseh elnök kitért a transzatlanti kapcsolatok aggasztó átalakulására is. Utalva az amerikai csapatok németországi kivonására és a lengyelországi telepítések törlésére, Pavel figyelmeztetett:

Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Bár a kollektív védelem alapja továbbra is a NATO marad, és kerülni kell a párhuzamos európai struktúrák kiépítését, a kontinensnek egy sokkal erősebb európai pillért kell létrehoznia a szövetségen belül.

Ukrajna fegyveres támogatása kapcsán az államfő a nyugati fősodor narratíváját visszhangozta. Kijelentette, hogy a történelmi tapasztalatok alapján Ukrajna és Európa sorsa összefonódik. Ukrajna valójában Európát védi, és ezzel egyúttal Európának is segít, mert a háború megváltoztatja az európaiak gondolkodásmódját a hadviselésről, a védelmi iparról és az innovációról – vélekedett Petr Pavel.

Európának nagyobb szüksége van Ukrajnára, mint Ukrajnának ránk

– fogalmazott Pavel, hozzátéve, hogy a háború alapjaiban formálja át az európai védelmi ipart és az innovációt, így Kijev támogatása nem jótékonyság, hanem befektetés a kontinens biztonságába.

Petr Pavel cseh elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
